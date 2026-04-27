DCNews Stiri Zuckerman: Revoluția în România nu s-a terminat / Fiecare judecător sau magistrat care lasă ceva să se prescrie ar trebui verificat de instituțiile abilitate
Data actualizării: 13:19 27 Apr 2026 | Data publicării: 13:18 27 Apr 2026

EXCLUSIV Zuckerman: Revoluția în România nu s-a terminat / Fiecare judecător sau magistrat care lasă ceva să se prescrie ar trebui verificat de instituțiile abilitate
Autor: Anca Murgoci

adrian zuckerman Adrian Zuckerman

Adrian Zuckerman a declarat că România nu a depășit complet moștenirea sistemului comunist.

Ambasadorul a zis că Revoluția nu s-a terminat. De asemenea, Adrian Zuckerman a spus că „fiecare judecător sau magistrat care lasă ceva să se prescrie ar trebui verificat de Direcția Națională Anticorupție sau de altă instituție competentă”.

„Eu am spus tot timpul că Revoluția nu s-a terminat. Andrei Caramitru a spus exact același lucru. Și ce înseamnă asta? Nu că mai sunt comuniști, ci că sistemele create sub comuniști încă există. Sunt găuri negre la companiile de stat și zone de corupție pe care Ilie Bolojan încearcă să le desființeze, iar asta nu le convine multora. Asta este problema. Și până nu se trece de asta, nu văd cum se pot rezolva lucrurile”, a zis ambasadorul Adrian Zuckerman la DC News.

Un sistem de justiție în care oamenii își pierd încrederea

„În plus, există un sistem de justiție în care oamenii își pierd încrederea. În opinia mea, unul dintre cele mai bune lucruri pe care le-a făcut sistemul de justiție a fost să salveze democrația aici, dându-l deoparte pe Călin Georgescu, prin Curtea Constituțională a României.

Dar, în multe alte situații, magistrații lasă hoți și alte persoane în libertate pentru că faptele se prescriu. Fiecare judecător sau magistrat care lasă ceva să se prescrie ar trebui verificat de Direcția Națională Anticorupție sau de altă instituție competentă, pentru a vedea ce s-a întâmplat acolo. Nu este corect așa ceva”, a mai zis Adrian Zuckerman.

EXCLUSIV Scenarii după căderea Guvernului Bolojan. Caramitru: Euro, la 7 lei! Și lucrurile nu se opresc aici 

Continuarea, pe DC News într-un interviu exclusiv:

