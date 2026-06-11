Companiile lui Elon Musk, „ținte legitime” pentru Iran: "Ne rezervăm dreptul de a ataca"

Elon Musk a ajuns pe lista neagră a Iranului. Foto: Agerpres

Iranul amenință companiile lui Elon Musk din Orientul Mijlociu, conform presei de stat iraniane.

Iranul va trata toate companiile lui Elon Musk din Orientul Mijlociu, inclusiv serviciul de internet Starlink al SpaceX, ca ținte militare, în contextul represaliilor împotriva SUA, a relatat joi agenția de presă de stat iraniană Fars. Iranul vizează „toate interesele legate de exploatațiile economice gestionate de Elon Musk în Asia de Vest”, inclusiv o stație terestră regională Starlink, potrivit unei postări traduse de pe pagina Telegram a Fars, scrie CNBC.

Amenințările Iranului vin în contextul în care Starlink a jucat un rol cheie în operațiunile militare americane împotriva Iranului, sprijinind muniție de înaltă tehnologie, de la drone de atac aerian la nave de supraveghere și atac fără pilot. Iranul susține că SUA a comis crime de război împotriva sa cu sprijinul companiilor legate de Musk, a relatat Fars, citând o „sursă informată”.

„Republica Islamică Iran își rezervă dreptul de a ataca toate instalațiile legate de companiile administrate de Musk în regiune și în teritoriile ocupate”, a declarat sursa respectivă.

Garda Revoluționară din Iran a amenințat anterior alte companii tehnologice americane, inclusiv Nvidia, Apple, Microsoft și Google.

Răsturnare de situație la Washington: Trump a renunțat la noile lovituri aeriene împotriva Iranului

Raportul Fars a apărut cam în același timp în care președintele Donald Trump a avertizat Iranul că îl va ataca "foarte tare diseară". În același mesaj, Trump a declarat că SUA vor prelua în curând controlul asupra Insulei Kharg, centrul central de export de petrol al Iranului, împreună cu „alte puncte de infrastructură petrolieră”. Ulterior, Trump a anunțat că a ordonat anularea noilor atacuri aeriene contra Iranului în urma ultimelor negocieri.

Amenințarea de a viza companiile regionale ale lui Musk a venit după ce SUA și Iranul au lansat o serie de atacuri în ultimele zile, îngreunând eforturile de a încheia un acord de pace. Trump a acuzat Iranul că a doborât luni seara un elicopter al armatei americane în timp ce patrula deasupra Strâmtorii Ormuz, iar SUA au lansat atacuri ca represalii marți, determinând un răspuns militar din partea Iranului. SUA au lansat mai multe rachete miercuri.

„Am lansat bombe în valoare de 250 de milioane de dolari asupra lor aseară”, a declarat Trump într-un interviu acordat Fox News joi dimineață.