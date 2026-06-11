Alertă de securitate pentru Cupa Mondială 2026. FBI se teme de drone kamikaze și atacuri teroriste izolate

Foto: Agerpres

Autoritățile din Statele Unite au declanșat ample pregătiri de securitate înainte de Cupa Mondială 2026, pe fondul temerilor privind posibile atacuri cu drone și acțiuni izolate.

Statele Unite au intrat într-o fază de alertă ridicată în perspectiva debutului Cupei Mondiale 2026, autoritățile americane mobilizând un dispozitiv de securitate extins, considerat deja unul dintre cele mai complexe implementate în ultimii ani.

Forțele de ordine locale sunt sprijinite de agenții federali, centre de comandă coordonate la nivel național, sisteme avansate de supraveghere, tehnologii de contracarare a dronelor, echipe specializate de geniști, dar și rețele de monitorizare video bazate pe inteligență artificială, instalate în multiple puncte strategice de pe teritoriul SUA.

FBI a derulat sesiuni de instruire pentru forțele de ordine locale

Potrivit unor oficiali federali citați de CNN, în acest moment nu există indicii privind amenințări concrete, însă evaluările de risc iau în calcul un context internațional și intern volatil, care ar putea favoriza apariția unor incidente izolate sau atacuri.

În cadrul pregătirilor, FBI a derulat sesiuni de instruire pentru forțele de ordine locale la baza militară Redstone Arsenal din Huntsville, Alabama, axate pe utilizarea echipamentelor anti-drone. Un număr de 60 de participanți au finalizat deja programul, urmând să fie redistribuiți la nivel național, unde vor colabora direct cu agenți FBI și cu reprezentanți ai Departamentului pentru Securitate Internă (DHS).

Drone kamikaze și atacuri izolate

Printre principalele scenarii analizate de autorități se numără posibilitatea ca drone comerciale, ușor accesibile, să fie modificate pentru a transporta încărcături explozive și utilizate în atacuri asupra zonelor aglomerate, inclusiv stadioanele. În timpul unei demonstrații organizate la Redstone Arsenal, FBI a prezentat modul în care astfel de dispozitive pot fi detectate, monitorizate de la distanță și neutralizate prin sisteme de bruiaj.

În paralel, amenințarea reprezentată de atacatori individuali, descriși drept „lupi singuratici”, o provocare dificil de anticipat și de prevenit, rămâne o prioritate majoră pentru structurile de securitate, în special în contextul evenimentelor cu public numeros.

Autoritățile subliniază că o coordonare strânsă între instituțiile federale și cele locale este esențială pentru protejarea meciurilor și a evenimentelor asociate turneului. În acest sens, au fost operaționalizate centre de comandă la nivel național, menite să asigure transmiterea rapidă a evaluărilor de risc și a alertelor către echipele din teren.

„Aceste orașe-gazdă au mai gestionat evenimente de amploare în trecut”, a declarat un oficial federal pentru CNN. „Suntem perfect integrați cu ei și pregătiți. Nivelul de planificare este uluitor”.

CITEȘTE ȘI: Mexic - Africa de Sud, cine a marcat primul gol la Cupa Mondială FIFA 2026 / Shakira și Burna Boy au cântat imnul oficial „Dai Dai” în ceremonia de deschidere- FOTO / VIDEO

