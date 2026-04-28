€ 5.0937
|
$ 4.3541
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3541
 
DCNews Stiri Sorin Grindeanu sugerează că nu va demisiona de la șefia Camerei Deputaților: Ilie Bolojan și-a dat demisia? Abrudean?
Data publicării: 12:48 28 Apr 2026

Sorin Grindeanu sugerează că nu va demisiona de la șefia Camerei Deputaților: Ilie Bolojan și-a dat demisia? Abrudean?
Autor: Ioan-Radu Gava

imagine cu sorin grindeanu, președintele PSD Sorin Grindeanu - Sursa foto: Agerpres

Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, a fost întrebat dacă își va da demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților.

Liderul Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a fost întrebat marți dacă ia în calcul să demisioneze de la șefia Camerei Deputaților.

Președintele PSD a răspuns cu mai multe întrebări retorice: „Ilie Bolojan și-a dat demisia? Abrudean?”, dând de înțeles că nu va pleca de la conducerea camerei inferioare a Parlamentului României.

CITEȘTE ȘI                -                Grindeanu: Ori vom fi în opoziție, ori vom face parte dintr-o coaliție. Cer secretarilor de stat ai PSD să-și prezinte demisiile

Reamintim că Partidul Social Democrat a retras sprijinul Guvernului Bolojan în urmă cu mai bine de o săptămână, după un vot majoritar covârșitor, 97,7%, în favoarea acestui lucru.

Ieri, Partidul Social Democrat a anunțat împreună cu Alianța pentru Unirea Românilor că cele două formațiuni politice vor depune o moțiune de cenzură care va fi votată cel mai probabil în primele zile din mai.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sorin grindeanu
psd
camera deputatilor
Mircea Abrudean
ilie bolojan
pnl
guvernul bolojan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii (1)

Lefter Popescu   •   28 Aprilie 2026   •   13:37

Ha! Ha! Adica prefectii , secretarii de stat psd-isti , sa demisioneze ,ca sa fie solidari cu partidul , dar el Grindeanu ,nu.
Ha!ha! Grindeanu un fel de Napoleon din Ferma Animalelor." Toate animalele sunt egale , dar altele sunt si mai egale decat altele!"
PS .Sper ca in urmatoarele zile Olguta sa zica " Sorine ,esti cel mai bun!"

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close