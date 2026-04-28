Sorin Grindeanu sugerează că nu va demisiona de la șefia Camerei Deputaților: Ilie Bolojan și-a dat demisia? Abrudean?

Liderul Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a fost întrebat marți dacă ia în calcul să demisioneze de la șefia Camerei Deputaților.

Președintele PSD a răspuns cu mai multe întrebări retorice: „Ilie Bolojan și-a dat demisia? Abrudean?”, dând de înțeles că nu va pleca de la conducerea camerei inferioare a Parlamentului României.

Reamintim că Partidul Social Democrat a retras sprijinul Guvernului Bolojan în urmă cu mai bine de o săptămână, după un vot majoritar covârșitor, 97,7%, în favoarea acestui lucru.

Ieri, Partidul Social Democrat a anunțat împreună cu Alianța pentru Unirea Românilor că cele două formațiuni politice vor depune o moțiune de cenzură care va fi votată cel mai probabil în primele zile din mai.