Grindeanu: Sunt două opțiuni: Ori vom fi în opoziție, ori vom face parte dintr-o coaliție mai ajustată

„Decizia a fost, și am supus atenției următoarea decizie, aceea de a semna sau nu această moțiune, acest demers parlamentar. E normal să avem în spate o decizie politică. Decizia politică a BPN al PSD a fost în unanimitate ca deputații și senatorii să semneze și să voteze această moțiune. Vreau să fac următoarea precizare, de asemenea: Cer secretarilor de stat ai PSD și prefecților PSD să își prezinte demisiile în perioada următoare, astfel încât, atunci când vom avea moțiune, să avem lucrurile cât se poate de clare, fără a mai exista discuții cum că, să spunem, unii sunt în continuare în arcul guvernamental. Deci apelul meu către secretarii de stat propuși de PSD și, într-un termen rezonabil, de asemenea, astfel încât să nu dea totuși peste cap lucrurile în administrație, prefecții propuși de PSD să-și prezinte demisiile din funcțiile respective. Eu îmi doresc, atunci când avem moțiunea depusă, și asta se va întâmpla în zilele următoare, toți acești reprezentanți ai noștri să fie cu demisiile scrise”, a zis Sorin Grindeanu.

„Este un demers parlamentar, este un demers care are în acest moment susținere dincolo de culoare politică: PSD, AUR, PACE, SOS și așa mai departe, și așa aș vrea să fie interpretat. Sunt multe lucruri care ne despart, evident, de aceea sunt și partide politice diferite, dar există un scop comun, acela de a vota această moțiune și de a dărâma guvernul Bolojan. Acesta este un scop comun. Nu există, ca să fim cât se poate de clari, niciun fel de acord politic post-moțiune. Aceste lucruri nu au făcut parte din niciun fel de discuție și îmi doresc să fiu foarte bine înțeles”, a mai zis președintele PSD.

Cine va guverna România după această moțiune?

„Eu și colegii mei avem în spate un vot de aproape 98%, dat în urmă cu o săptămână, dacă nu mă înșel, și care ne spune următorul lucru: Trebuie să le retragem încrederea în guvernul Bolojan. Asta facem.

Ceea ce am făcut acum, de fapt, prin această mișcare în Parlament, este să maximizăm șansele de a trece o moțiune. Altfel exista riscul de anihilare reciprocă a unei moțiuni; pe de o parte, puteam să depunem doar PSD-ul și putea să fie anihilată de voturile celorlalți. Noi avem până în 130 de parlamentari, ca să fim mai exact 129; până la 233 mai avem 104.

De asemenea, ceilalți nu au numărul necesar singuri să depună o moțiune de cenzură. Și exista riscul de anihilare reciprocă și ca acest demers să fie unul sortit eșecului. Chiar dacă pare că renunțăm la o șansă, fiindcă puteam să punem două moțiuni de cenzură, așa cum bine știți, eu cred că, de fapt, acum este o maximizare în Parlament a șanselor de a trece o moțiune”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Puteți garanta că nici după moțiunea de cenzură PSD nu va guverna la urmă?

„Punctul de vedere al Partidului Social Democrat nu s-a schimbat. Ne dorim să facem parte dintr-o coaliție. Sunt două opțiuni: Ori suntem în opoziție, ori facem parte dintr-o coaliție, așa cum am făcut, poate mai ajustată, și, până acum, am văzut și dorința președintelui. Și o respect. A spus că o respectăm. Nu dorește majorități cu AUR și, de asemenea, nu dorește, dacă nu mă înșel, nici măcar un guvern minoritar care să fie susținut de AUR”, a zis Sorin Grindeanu.