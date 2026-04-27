Soluția europeană pentru criza locuințelor. Rolul jucat de Georgiana Teodorescu AUR-ECR

Raportul final al Parlamentului European privind criza locuințelor a fost votat în luna martie și transmite un mesaj clar: accesul la o locuință decentă, sustenabilă și accesibilă trebuie să devină o prioritate strategică la nivel european.

Documentul, adoptat cu o largă majoritate, recunoaște că milioane de europeni se confruntă cu dificultăți majore generate de creșterea prețurilor, lipsa locuințelor și costurile ridicate ale întreținerii. În acest context, Parlamentul European cere măsuri concrete pentru accelerarea construcției și renovării locuințelor, combaterea sărăciei energetice, simplificarea birocrației și reducerea termenelor de autorizare, sprijin fiscal pentru tineri și familii, investiții mai mari în locuințe sociale și accesibile, dar și protejarea dreptului de proprietate.

Georgiana Teodorescu, singurul parlamentar român implicat în negocierile raportului final al Parlamentului European privind criza locuințelor

Eurodeputatul Maria Georgiana Teodorescu, singurul parlamentar român implicat în negocierile raportului final al Parlamentului European privind criza locuințelor, a avut un rol real și vizibil în conturarea textului final, iar multe dintre direcțiile promovate aceasta și de grupul ECR se regăsesc în textul adoptat.

Ce a obținut concret:

A susținut ferm ideea că locuința trebuie tratată ca o prioritate majoră, nu doar ca o problemă socială, ci și ca o chestiune de dezvoltare economică și demografică.

A promovat cu succes principiul că statele membre trebuie să păstreze controlul asupra politicilor de locuire, iar soluțiile europene trebuie să fie flexibile și adaptate fiecărei țări. Această abordare se regăsește clar în raportul final.

A insistat pentru simplificarea birocrației și accelerarea autorizațiilor de construire, pentru ca locuințele să poată fi construite mai repede și mai ieftin. Raportul final cere explicit reducerea birocrației și termene mai scurte pentru avize.

A introdus în dezbatere necesitatea de a folosi mai eficient clădirile publice abandonate sau neutilizate, transformându-le în locuințe accesibile. Această idee a fost preluată în textul final prin accentul pus pe reconversie și renovare.

A susținut ideea că tranziția verde trebuie să sprijine economia europeană, nu să creeze noi dependențe externe. Amendamentul său privind stimularea utilizării materialelor, tehnologiilor și componentelor produse în Uniunea Europeană și care să poarte marca „Made in EU” a fost preluat integral în raportul final.

A susținut politici pentru sprijinirea tinerilor și a familiilor tinere, inclusiv prin acces mai ușor la credit și măsuri fiscale care să îi ajute să cumpere sau să închirieze o locuință decentă. În acest sens, raportul final cere Comisiei Europene (la inițiativa dnei eurodeputat Teodorescu) să vină cu recomandări pentru crearea unor mecanisme financiare dedicate, prin care statele membre să poată accesa împrumuturi pe termen lung pentru proiecte urgente de locuințe. Pe înțelesul tuturor, asta înseamnă mai mult spațiu pentru programe de sprijin real pentru tineri, familii aflate la început de drum și proiecte rapide de construcție de locuințe accesibile.

A adus în prim-plan problema locuirii în mediul rural și în orașele medii, susținând dezvoltarea echilibrată a teritoriului și investiții care să reducă presiunea pe marile centre urbane.

A insistat pentru protejarea dreptului de proprietate, inclusiv prin combaterea ocupării abuzive a locuințelor și protejarea micilor proprietari. În urma negocierilor, raportul final condamnă explicit ocuparea ilegală a locuințelor și cere măsuri ferme pentru protejarea proprietarilor — un rezultat politic important susținut constant de Georgiana Teodorescu.

A susținut ideea că renovarea energetică trebuie să fie realistă și accesibilă, fără a împovăra excesiv cetățenii, mai ales vârstnicii și familiile vulnerabile. Raportul final preia această preocupare și pune accent pe soluții fezabile.

Mai puțină birocrație, mai multe locuințe

Prin activitatea sa, europarlamentarul Georgiana Teodorescu, împreună cu colegii săi din grupul ECR, a reușit să blocheze propunerile radicale venite din zona stângii care urmăreau, de exemplu, să transforme dreptul la locuință într-un drept cu caracter obligatoriu astfel încât orice proprietate vacantă să poată fi ocupată în scop social, reguli mai rigide de autorizare sau o extindere disproporționată a obligațiilor verzi la nivel European.

În locul unor măsuri ideologice greu de aplicat, a reușit să orienteze dezbaterea spre soluții concrete: mai puțină birocrație, mai multe locuințe, protejarea proprietarilor, sprijin pentru tineri și o tranziție verde care susține industria europeană, nu o îngenunchează.