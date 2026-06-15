UPDATE: Pot fi excluși liberalii care votează Guvernul Veștea? Există un precedent cu final neașteptat

Veștea

Pot fi excluși liberalii care votează Guvernul Veștea?

UPDATE: Ilie Bolojan a zis că-i va da afara din partid pe cei care vor vota Guvernul Veștea. Prin formula „prezent, nu votez”, conducerea PNL încearcă să evite situația unui vot secret cu bile în care parlamentarii ar putea susține Guvernul Veștea.

„Parlamentarii PNL au fost mandatați ca, la viitoarea ședință în care s-ar putea exprima votul de învestire în Parlamentul României, să procedeze după formula „prezent, nu votez”.

Iar parlamentarii sau persoanele care ar putea fi propuse din rândul membrilor PNL într-un astfel de posibil guvern, fără susținerea PNL, își vor pierde calitatea de membri ai Partidului Național Liberal”, a transmis Ilie Bolojan.

Totuși, Constituția interzice mandatul imperativ, ceea ce înseamnă că parlamentarii nu pot fi obligați juridic să voteze într-un anumit fel. Aleșii nu pot fi obligați de către alegători sau de partide să voteze într-un anumit fel și nu pot fi revocați din funcție pe parcursul mandatului lor din cauza modului în care votează.

Știrea inițială:

Dacă sunt membri PNL care votează pentru trecerea Guvernului Veștea, ce se întâmplă cu ei?

Gheorghe Falcă, europarlamentar PNL, a zis că parlamentarii care votează pentru trecerea Guvernului Veștea vor fi excluși din PNL.

„Există prevederea în Statut, în momentul în care ai încălcat o decizie de genul acesta... Deci, cine va vota s-a autoexclus”, a zis Gheorghe Falcă la B1 TV, în emisiunea Laurei Chiriac.

Doar că pentru acordarea încrederii Guvernului, votul este secret şi se exprimă prin bile. Adică nu se poate afla cine a votat împotriva decât dacă respectivii parlamentari spun.

Conform statutului, se propune în BEX şi se decide în Consiliul Naţional

Există și un precedent: Cazul fostului ministru al Finanțelor, ​​Dan Vîlceanu. Liberalii au decis, în 2023, în ședința Biroului Executiv excluderea lui Dan Vîlceanu din partid. Propunerea a fost făcută de organizația PNL Gorj ca urmare a votului acestuia dat în Parlament împotriva învestirii Guvernului Ciolacu.

Dan Vîlceanu a explicat public atunci că votul său a fost împotriva lui Marcel Ciolacu care a acuzat în repetate rânduri PNL-ul de furt și afaceri necurate în pandemie.

Dar atenție... există o nuanță!

Pe 3 iulie 2023, Biroul Executiv al PNL a votat pentru excluderea lui Dan Vîlceanu. Nu au fost explicații oficiale, dar motivul neoficial au fost criticile la adresa partidului condus de Nicolae Ciucă și a deciziilor luate, după ce el nu a mai fost secretar general al liberalilor.

Potrivit procedurii, propunerea de excludere trebuia validată în Consiliul Național al PNL, for care are dreptul să îl excludă pe Vîlceanu din partid, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat.

Pe 18 octombrie 2023, Dan Vîlceanu a transmis conducerii Camerei Deputaților că nu a fost exclus din partidul condus de Nicolae Ciucă, deoarece propunerea nu s-a votat și în Consiliul Național al PNL.

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