Pe cine ar prefera Remus Borza ca premier al României. Crede că Guvernul Veștea va fi votat, dar adaugă o nuanță

REMUS BORZA

BPN al PNL s-a reunit luni, la ora 17:00, pentru a lua o decizie în privința situației create în urma nominalizării prim-vicepreședintelui Adrian Veștea pentru funcția de premier.

La ședință participă deputații și senatorii PNL, primarii de municipiu reședință de județ și președinții de Consilii județene, care nu sunt membri ai BPN.

Invitat la DC News, Remus Borza a vorbit despre profilul lui Adrian Veștea și despre șansele acestuia de a forma noul Guvern, apreciind că liberalul are experiența necesară pentru a conduce Executivul.

„Am fost parlamentar de Brașov, îl cunosc pe Veștea. Are și lucruri bune, indiscutabil. Este un om politic, a făcut aeroportul de la Brașov. Păcat că nu prea zboară avioanele pe el. Dar are experiență în administrație. A avut două sau trei mandate de primar la Râșnov, un mandat foarte bun de președinte al Consiliului Județean Brașov. Acesta este al treilea mandat. Când am intrat eu parlamentar de Brașov, el își lua primul mandat de președinte de CJ. Are realizarea notabilă a aeroportului de la Brașov. Ca ministru al Dezvoltării a fost un ministru bun.

Politic, are susținere. Este prim-vicepreședinte ales cu cel mai mare număr de voturi și secretar general. El este cam moale. Asta este bila lui neagră, din punctul meu de vedere. Eu aș prefera un „smardoi”, cum este premierul Bolojan. De asta are nevoie Guvernul și țara: De un haiduc, de un Pintea Viteazul. Vedeți, de vorbă bună românul nu prea ascultă”, a zis Remus Borza.

„Cred că îl veți avea în continuare pe Pintea Viteazul”, a zis Bogdan Chirieac.

„Nu prea cred. Pentru că țara nu poate fi administrată de un guvern fără pârghii, fără instrumente”, a zis Remus Borza.

„Păi Ilie Bolojan voia să fie în continuare premier, el cu USR, UDMR și cu PSD în opoziție”, a zis Bogdan Chirieac.

„Dar cine îl mai nominalizează acum? Cine îl mai nominalizează pe Bolojan? Am căzut de acord amândoi că președintele Republicii nu este un prost. Păi de ce l-a dat jos președintele pe Bolojan? Tocmai pentru că era pe radar și îi lua fața. Cum să-l pună a doua oară? După aceea chiar îi netezește drumul spre Cotroceni”, a zis Remus Borza.

„Deși eu l-am încurajat, în primele ședințe de BPN, să facă reformă. Cum i-am încurajat pe toți premierii pe care i-am consiliat, începând cu Dăncilă și continuând cu ceilalți. De 10-15 ani, de când sunt o voce în spațiul public, am susținut acest imperativ al reformei, care trebuie asumat de o guvernare responsabilă. Din păcate, nu s-a întâmplat. Și astăzi a venit scadența, a venit nota de plată. Cineva va plăti pentru greșelile altora. Iar acesta va fi guvernul care vine acum. Eu pot să pun pariu cu dumneavoastră că Guvernul Veștea va fi învestit. Să vedem titularii de portofolii. Ideal pentru mine ar fi să fie oameni cu curaj și cu viziune, oameni onești, oameni dedicați interesului public. Dar și dacă vor fi mai slabi, fără vână, fără curaj, tot vor fi forțați de evoluția economică, care se înrăutățește cu fiecare zi care trece, să ia reformele pe care le-am amânat și rostogolit de 36 de ani. Vom trăi și vom vedea”, a zis Remus Borza la DC News.

VEZI ȘI: Cu ce îi ține hipnotizați Ilie Bolojan pe cei din PNL

