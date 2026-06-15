Ilie Bolojan / agerpres

Zile grele pentru PNL. Ce se va întâmpla dacă Partidul Național Liberal va hotărî să îl sprijine pe Ilie Bolojan necondiționat?

Remus Borza, președintele Clubului Oamenilor de Afaceri Liberali (COAL), a lansat un avertisment dur pentru Partidul Național Liberal. A zis că formațiunea riscă să repete soarta PNȚCD dacă va continua să îl susțină necondiționat pe Ilie Bolojan.

Ce se va întâmpla dacă Partidul Național Liberal va hotărî să îl sprijine pe Ilie Bolojan necondiționat, așa cum au făcut-o în cazul lui Tomac?

„Va avea soarta PNȚCD-ului. Bun, acum vedeți, maestre, eu am susținut trecerea PNL în opoziție. PNL are nevoie de o cură. Are nevoie să fie decuplat, să fie demufat de la guvernare, de la banul public. Are nevoie de un an de penitență, măcar. Doar așa se poate curăța și PNL.

Să nu credeți că doar PSD este partidul baronilor. Și PNL are propriii baroni. Credeți că baronii galbeni sunt mai puțin toxici decât cei roșii? Sunt la fel de toxici”, a zis Remus Borza.

În analiza sa, nici USR nu scapă de critici. Remus Borza consideră că formațiunea a început să preia metehnele partidelor tradiționale și să se îndepărteze de valorile cu care a intrat în politică.

„Este un partid care s-a talibanizat încă din primul an, adică din 2016-2017. S-a radicalizat din prima zi, așa și-a forțat intrarea în Parlament. Dar se baronizează și el, pentru că vechile metehne au prins și la tinerii frumoși și nebuni ai marilor orașe. Din păcate, aceeași situație o regăsim și la USR, un partid de sorginte nouă. Baronizarea și cultivarea unor metehne pe care credeam că le regăsim doar la partidele vechi. PSD și PNL în primul rând, ca partide mainstream, ideal ar fi să nu fie la guvernare, pentru că așa poate mai pleacă șobolanii. Dar nu este suficient să se curețe. Trebuie să deschidă și porțile, să aducă oameni noi, oameni de calitate, oameni recomandați prin competențe profesionale, onestitate, moralitate, viziune și curaj”, a zis Remus Borza la DC News.

„Sigur, primii chemați să administreze treburile țării sunt tot cei de la PSD și PNL, pentru că aceasta este logica puterii în toată lumea civilizată. Jocul de putere este orchestrat de partidele politice. Povestea aceasta cu tehnocrația... am trăit și o astfel de experiență și nu a dat rezultate în 2016. Nu a dat nici acum, deși aveam foarte mulți prieteni în guvernul Tomac.

Era un guvern mai bun decât ce am avut până acum, un guvern mai bun, dar vedeți, toate reformele acestea despre care vorbesc eu acum au nevoie de partide. Au nevoie de vot în Parlament. Nu poți trece o lege organică, precum reforma administrativ-teritorială a țării, fără susținere politică. Nu poți să împarți din nou țara, să redesenezi județele și regiunile, fără o majoritate solidă în Parlament”, a zis Remus Borza la DC News.

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