România riscă să piardă miliarde din PNRR. Remus Borza, avertisment: Economia nu duduie, ci bubuie. E în recesiune

Bani ilustrativ / Foto: Agerpres

Remus Borza a avertizat, în cadrul unui interviu la DC NEWS, că România riscă să piardă miliarde de euro din fondurile PNRR, în contextul întârzierilor și al dificultăților de implementare.

Luni, 15 iunie 2026, Remus Borza, președintele Clubului Oamenilor de Afaceri Liberali (COAL), a fost invitatul lui Bogdan Chirieac în cadrul interviurilor DC NEWS. Discuția a abordat mai multe teme de actualitate legate de situația economică și politică a României.

Una dintre cele mai importante teme a fost legată de implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), unde Borza a atras atenția asupra întârzierilor și riscurilor semnificative privind pierderea unor sume consistente de bani europeni. În timpul emisiunii, acesta a făcut un pariu, susținând că România ar putea pierde între 4 și 5 miliarde de euro din fondurile alocate, ceea ce ar afecta direct veniturile bugetare și echilibrele fiscale ale statului. Borza a argumentat că economia României se află într-o zonă de vulnerabilitate și a descris situația ca fiind una de recesiune.

"Vă dau o veste proastă..."

Remus Borza: "Vă dau o veste proastă. Pe PNRR, ne uităm pe ceas, ne uităm pe calendar, sunt mai puțin de luni de zile, pe 31 de august trebuie să tragem linie."

Bogdan Chirieac: "E și perioada nenorocită că administrația e în concedii în iulie și august".

Borza: Dintr-o decizie a Oanei Gheorghiu, România a pierdut 500 de milioane de euro

Remus Borza: "Oricum nu se îngrașă porcul în Ajunul Crăciunului. Oricum nu mai faci pe ultimele luni de vară ce nu ai făcut în ultimii 3-4 ani de zile. Domnule Chirieac, problema e că la cererea de plată numărul 3, care s-a decontat acum 3 săptămâni definitiv, am pierdut 500 de milioane de euro. De ce? Pentru că vicepremierul României a politizat AMPIP-ul prin crearea unei structuri paralele de control a AMPIP-ului. Noi pe cererea numărul 3 aveam decontați 1,3 miliarde de euro și mai rămăseseră în coadă peste 869 de milioane de euro. S-au decontat 369, iar 500 de milioane de euro i-am pierdut definitiv".

Bogdan Chirieac: "Care vicepremier? Doamna Oana Gheorghiu?"

Remus Borza: "Da!"

Bogdan Chirieac: "Păi și știe cineva asta? Nu e penal?"

Remus Borza: "Evident că știe, dar eu nu sunt aici să dau verdicte".

Bogdan Chirieac: "Păi dintr-o decizie a doamnei Oana Gheorghiu am pierdut noi 500 de milioane de euro, bani gratis de la Uniunea Europeană?"

Remus Borza: "Da! Dar trecem peste..."

Bogdan Chirieac: "Păi cum să trecem peste?"

Remus Borza: "E mărunțiș la cât pierde România. Te încurci de o jumătate de miliard de euro? Maestre, hai să fim serioși!"

Bogdan Chirieac: "Păi cum să fie mărunțiș? Pe Gigi Nechita, la Iași, l-au băgat 4 ani la pușcărie că a făcut prejudiciu 12 mii de lei. Așa a hotărât onorata instanță. La 500 de milioane de euro, nimic?"

Remus Borza: "Domnule Chirieac, pe cererea de plată numărul 3 am pierdut o jumătate de miliard de euro. Pe cererea de plată numărul 4, încă de anul trecut, trebuia să încasăm 2,6 miliarde de euro. Suntem în iunie și încă nu i-am încasat. În decembrie, anul trecut, Comisia Europeană, din cele 62 de jaloane și ținte aferente cererii numărul 4 ne-a cerut clarificări pe 29. Din anumite informații pe care le dețin, e posibil să încasăm, la sfârșitul lunii iunie, cei 2,6 miliarde de euro. Totuși, trebuia la sfârșitul lunii aprilie, trebuia să fi trimis cererea de plată numărul 5, de un miliard de euro. Din 28 de jaloane erau vreo 3 sau 4 îndeplinite, restul nu. Dovadă că nu am trimis încă cererea de plată numărul 5. În fine, în iulie trebuie să trimitem cererea de plată numărul 6, ultima, de 8,8 miliarde de euro.

Remus Borza: Cel puțin 4 dacă nu chiar 5 miliarde de euro din PNRR îi pierdem

Acum, avem 8,8 miliarde de euro în cererea numărul 6, cu 1 miliard de euro în cerea numărul 5, înseamnă 10 miliarde adunat, plus 2,6 ajungem la 12,6 miliarde de euro. Eu vă dau în scris, și aș vrea să pierd pariul acesta pe care îl fac cu dumneavoastră, că cel puțin 4 dacă nu chiar 5 miliarde de euro îi pierdem. Automat nu o să mai între 100 de miliarde de lei, ci o să intre jumătate. Nu mai putem facem venituri de 736 de miliarde, ci de 700. De ce? Economia nu duduie, ci bubuie. E în recesiune!

Nu mai avem vreo 5 miliarde de euro din fondurile din PNRR. Automat dacă nu faci veniturile bugetate, cheltuielile vor fi tot alea pe care le-am asumat, deci deficitul va fi mai mare. Ca să nu ne încurcăm într-o grămadă de cifre, tu ce faci cu țara asta? Stai într-un provizorat până în toamnă, încă 2-3 luni de zile, până când aleșii patriei se vor întoarce de la mare, de la munte, de pe coasta de Azur, Miami Beach, și abia după vezi ce faci.

Țara asta trebuie guvernată într-o manieră responsabilă. Țara asta trebuie guvernată. Noi suntem cu FMI-ul la ușă și aproape de retrogradare. Nu putem sta cu un guvern interimar care nu poate să dea ordonanțe de urgență, care nu poate să facă aproape nimic, și nici nu putem lua un partid pe persoană fizică, nu putem pune monopol pentru pactul de guvernare pentru ambițiile unora sau altora".

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