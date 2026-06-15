Borza ridică miza înaintea BPN: Ora 17.00, momentul adevărului pentru liberali

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Biroul Politic Naţional al PNL se reuneşte, astăzi, de la ora 17.00, după ce preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat pe Adrian Veştea să propună Guvernul.

Întrebat ce se va întâmpla la ședința liberalilor, Remus Borza, președintele Clubului Oamenilor de Afaceri Liberali (COAL), a afirmat că partidul traversează un moment extrem de important și a zis că Adrian Veștea are toate șansele să obțină votul Parlamentului.

„Ce simțiți că se întâmplă astăzi la ora 17.00?”, a fost întrebat Remus Borza (PNL) de către Bogdan Chirieac la DC News.

„Mare lucru, domnule Chirieac, mare lucru. Avem BPN la ora 17. PNL-ul este un partid norocos. A stat la mila unor președinți pe care noi i-am înfierat cu mânie proletară. Sigur că președintele Iohannis a avut multe păcate, și în raport cu țara, și în raport cu PNL-ul, dar să nu uităm că președintele Iohannis a numit trei premieri liberali: în 2019 pe Orban, încă o dată pe Orban, după aceea pe Cîțu, apoi pe Ciucă. După care a venit un alt președinte, Nicușor Dan, care a numit un premier tot liberal, pe Bolojan”, a zis Remus Borza.

Bogdan Chirieac a zis că PSD are argumente atunci când afirmă că liberalii au rămas la guvernare fără să câștige alegerile în ultimii ani.

„Mare dreptate au. A ieșit Zetea de la Maramureș și a zis: „Mare noroc pe unii să iasă pe locul trei tot timpul și să ia guvernarea”. Este o realitate. În șapte ani, noi am avut cinci prim-miniștri în România, dintre care patru au fost de la PNL. Acum, după eșecul cu Tomac, îmi pare rău de Eugen, că era un om onest, dar eu nu cred într-un guvern tehnocrat, pentru că ai nevoie de majorități solide ca să iei taurul de coarne și să-ți asumi marile reforme ale marilor sisteme publice. Altfel, noi nu scoatem la vopsea situația dacă nu reformăm sănătatea, administrația și învățământul. Nu ne ies banii. Și atunci ai nevoie de un guvern politic, cu o mare susținere în Parlament. Dar Nicușor Dan putea foarte bine să numească un premier de la PSD. Totuși, zestrea de mandate a PSD-ului este dublă față de cea a PNL-ului. PSD are 130 de mandate de parlamentar, PNL are 73 de mandate și, totuși, a numit tot de la PNL. Președintele Republicii îți dă ție să formezi guvernul, deși ai terminat pe locul trei”, a zis Remus Borza.

Totodată, acesta a criticat împărțirea partidelor în formațiuni „occidentale” și „antioccidentale”. El a zis că toate partidele parlamentare beneficiază de aceeași legitimitate democratică.

„Și aici, în spațiul public.. hai să terminăm cu mizeria asta cu partide occidentale și partide antioccidentale. De când este AUR partid antioccidental? Și AUR are aceeași legitimitate politică dată de națiune, dată de popor, pe care o au și PSD, și PNL. În spatele AUR și al lui Simion sunt niște milioane de voturi ale românilor. Trebuie mai mult respect și pentru acest bazin electoral. Sunt tot voturile românilor. Nu există români de categoria I și români de categoria a II-a. Aceeași legitimitate o are și AUR ca oricare alt partid. Doar că alte partide au îmbătrânit în rele, guvernând România de 30-35 de ani, și vedem unde am ajuns. Ne-a zis și prim-viceguvernatorul: la 60% din PIB datorie publică, la peste 1.200 de miliarde de lei.

Bun, nu-mi doresc un guvern AUR, dar să terminăm odată și cu campania asta de ostracizare a unui partid parlamentar care este la fel de legitim ca PNL-ul, ca USR-ul, ca PSD-ul. Deci Nicușor Dan nu încredințează mandatul nici PSD-ului, nici AUR-ului. Îl dă tot PNL-ului, un partid de 14%, și e scandal mare, e trădare, iar acum: „Hai să-l mazilim pe Veștea”.

Păi bine, nu m-a numit pe mine, care sunt mai nou în partidul ăsta. Nu m-a desemnat premier. Deși, totuși, din 2019, de opt ani de zile, am făcut lucruri pentru partid, mai ales în octombrie 2019, când am adus la guvernare PNL-ul. Sau în august 2020, când am depus moțiunea de cenzură.

În fine, a desemnat un membru vechi de partid, cu peste 20 de ani experiență, rutinat în administrația publică, primar două-trei mandate, președinte de Consiliu Județean, ministru al Dezvoltării, secretar general până anul trecut, prim-vicepreședinte ales de Congres cu cel mai mare număr de voturi. Adică ce are Veștea?

Acum este indezirabil și, atenție, noaptea minții... zic unii „Să-l excludem!”. În primul rând, BPN-ul nu poate exclude un prim-vicepreședinte. Trebuie BPN să inițieze o rezoluție, să convoace Consiliul Național, apoi Congresul. Iar Congresul se va întâlni peste 15-20 de zile, timp peste care Veștea va fi prim-ministru. Adică este sinucidere curată să-ți excluzi propriul prim-ministru. Pe bune?! Cine credeți că va rămâne în scenariul ăsta. Pentru că este clar că Veștea, în două-trei zile, maximum o săptămână, va avea guvernul nominalizat și programul de guvernare.

Și de azi, într-o săptămână, ascultați ce vă spun: Prin Constituție, un premier desemnat are la dispoziție doar zece zile. Deci, de miercuri într-o săptămână, ori la bal, ori la spital.

Veștea fie va fi premier investit și vă dau scris că va avea peste 250 de voturi, deci guvernul Veștea va fi investit săptămâna viitoare, fie nu”, a zis Remus Borza. Vedeți continuarea aici - https://www.dcnews.ro/guvernul-vestea-investit-saptamana-viitoare-remus-borza-arata-calculul-facut-de-nicusor-dan-dau-in-scris-ca-va-avea-peste-250-de-voturi_1061975.html