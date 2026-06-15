Guvernul Veștea, învestit săptămâna viitoare? Remus Borza arată calculul făcut de Nicușor Dan: „Dau în scris că va avea peste 250 de voturi”

Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan să formeze noul Guvern. Sursa foto: Agerpres

Remus Borza a afirmat că premierul desemnat Adrian Veștea va reuși să întrunească destule voturi în Parlament pentru ca Guvernul său să fie învestit, spunând că excluderea sa din PNL ar fi o eroare.

Remus Borza, președintele Clubului Oamenilor de Afaceri Liberali (COAL), a declarat că excluderea premierului desemnat Adrian Veștea din PNL ar fi o greșeală majoră. Potrivit acestuia, Guvernul Veștea ar urma să fie votat, curând, de peste 250 de parlamentari.

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Borza: Veștea, premier învestit săptămâna viitoare

„Ce are Veștea? E de noaptea minții să-l excludem. Biroul Politic Național nu poate să excludă un prim-vicepreședinte. BPN trebuie să inițieze o rezoluție, să convoace Consiliul Național, care să convoace Congresul. Congresul s-o întruni în 15-20 de zile, timp peste care Veștea va fi prim-ministru. Adică e sinucidere curată să-ți excluzi prim-ministrul. Cine credeți că va rămâne în scenariul ăsta?!

E clar că Veștea în două-trei zile, o săptămână, va avea guvernul nominal și programul de guvernare. Prin Constituție, un premier desemnat are la dispoziție doar 10 zile, deci de miercuri într-o săptămână, ori la bal ori la spital! Veștea va fi premier învestit săptămâna viitoare - și dau în scris că va avea peste 250 de voturi.

Nu poți convoca în opt zile Consiliul Național și Congresul. La momentul Congresului, dacă va fi, Adrian Veștea va fi prim-ministru. Joac-o atunci! Cum îți dai prim-ministru afară jos din funcție. Nu văd de unde atâta înverșunare. Hai să nu sacrificăm interesul național, deși e o sintagmă golită de conținut. Inclusiv interesul partidului, pentru că riscă să aibă soarta PNȚCD-ului”, a declarat Remus Borza, președintele Clubului Oamenilor de Afaceri Liberali (COAL), în dialog cu analistul politic Bogdan Chirieac.

Strategia lui Nicușor Dan privind guvernarea

Remus Borza a afirmat că PNL ar trebui să aprecieze faptul că președintele a desemnat un premier tot din rândul liberalilor, spunând că această decizie este o strategie menită să reușească formarea unei majorități guvernamentale.

„Totuși, PNL e un partiduleț de 14 procente! Și-n toată istoria postdecembristă, PNL n-a avut niciodată mai mult de 20%, dar a avut noroc cât carul. A guvernat, a dat țării prim-miniștri. Buni sau răi, dar a fost mai tot timpul la butoane. Dacă stăm să adunăm, probabil că mai mult decât PSD. Nu asta e miza reală - cine e premier, e important că e de la PNL, gândind strict în interesul partidului. Hai să vedem ce mai putem salva pe ultima sută de metri!

Nicușor Dan și-a făcut următorul calcul: dacă desemna un premier de la PSD, cum era normal și firesc, putea să nu facă majoritate. Atunci aveam, 100%, un refuz din partea PNL și USR. Și era mai greu să faci o majoritate. Calculul a fost, până la urmă, la rece să desemneze tot de la PNL, pentru că 'rupem'. Din alea 73 de mandate ale PNL, vom lua 30-40 de mandate. PSD o să aibă cu 2-3 portofolii mai mari decât PNL, cum e și normal”, a mai spus Borza, în exclusivitate pentru DCNews.