Adrian Veștea mizează pe 240 de voturi în Parlament, dar UDMR îi strică calculele. Botond: Nu poate conta pe voturile noastre

Adrian Veștea, premier desemnat. Sursa foto: Agerpres

Premierul desemnat Adrian Veștea susține că are sprijin suficient pentru a obține cel puțin 240 de voturi în Parlament la învestirea noului Guvern, dar UDMR respinge aceste calcule și afirmă că nu a luat încă o decizie privind susținerea Executivului.

Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat că „are asigurări” că va întruni cel puțin 240 de voturi în Parlament pentru învestirea noului Guvern, dar UDMR are alt punct de vedere.

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UDMR nu-i oferă încă sprijinul lui Adrian Veștea

Csoma Botond, liderul deputaților UDMR, a spus că „nu înțelege” de unde „a luat Adrian Veștea această cifră de 240 de voturi”, partidul pe care îl reprezintă neluând încă o decizie în acest sens.

„Nu știu pe ce se bazează domnul Veștea, cu noi nu a discutat. Nu poate conta, încă, în acest moment, pe voturile UDMR, pentru că n-am luat nicio decizie. Dorim să vedem care va fi poziția PNL, nu dorim să luăm parte la încercări de scindare a PNL și la răfuieli interne din cadrul partidului. N-am adoptat încă o poziție. Dar sigur că vrem să ne vedem și cu domnul Veștea, să vedem ce dorește să facă, ce plan de guvernare are.

Am înțeles că vrea să continue ceea ce a făcut Guvernul Bolojan. Mi se pare interesantă această declarație a domnului Veștea, pentru că nu știu dacă chiar reflectă realitatea, nu pot să-l cred în acest moment, că dorește să facă ce a făcut Guvernul Bolojan. Cum ar putea să colaboreze cu PSD, dacă PSD a fost nemulțumit de ce ceea a făcut Bolojan în fruntea Guvernului?! PSD a avut anumite critici și rețineri față de Ilie Bolojan și de programul de guvernare pus în practică de Guvernul Bolojan. (...) Nu știm dacă Adrian Veștea va ajunge în Parlamentul României cu o majoritate”, a declarat, luni, Csoma Botond, la Digi24.

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Csoma Botond: Nu ne-ar plăcea nici nouă dacă cineva din exterior ar dori să influențeze anumite mecanisme și proceduri din interiorul partidului

Csoma Botond a spus că vestea desemnării lui Adrian Veștea ca premier a luat prin surprindere partidele politice, care se așteptau, după ce primul premier desemnat Eugen Tomac nu a reușit să primească sprijin politic, să fie chemate din nou la consultări la Cotroceni.

„În acest moment, pe acele 30-31 de voturi pe care le avem nu se poate baza, pentru că n-am luat o decizie. Eu cred că această declarație a domnului Veștea se încadrează într-un registru al marketingului politic. (...) Ne-a luat și pe noi prin surprindere (n.r. decizia lui Nicușor Dan). Nu ne-ar plăcea nici nouă dacă cineva din exterior ar dori să influențeze anumite mecanisme și proceduri din interiorul partidului.

Nu știu ce l-a determinat pe Nicușor Dan să ajungă la această concluzie. Ne-am fi așteptat, după ce domnul Tomac a renunțat la mandat, să avem noi consultări. Am sperat că pozițiile partidelor politice se vor flexibiliza și putem merge cu o propunere de premier la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan n-a așteptat acest moment și a făcut această desemnare care ne-a luat prin surprindere pe toți”, a adăugat Csoma Botond.