Adrian Veştea, prima declaraţie ca premier desemnat: Îmi doresc un guvern politic/ Mesaj pentru colegii din PNL - UPDATE

Nicuşor Dan l-a desemnat pe Adrian Veştea premier, după ce Eugen Tomac şi-a depus mandatul.

UPDATE: Adrian Veștea, mesaj pentru colegii din PNL

Premierul desemnat duminică de președintele Nicușor Dan, Adrian Veștea, a transmis un mesaj colegilor liberali, pe rețelele de socializare.

„Am acceptat astăzi nominalizarea pentru funcția de prim-ministru al României. Îi mulțumesc domnului președinte Nicușor Dan pentru încrederea acordată. Înțeleg foarte bine ce înseamnă acest moment: este o onoare, dar mai ales o responsabilitate uriașă, într-o perioadă în care România nu-și mai permite blocaje, ezitări și drumuri începute, dar abandonate la jumătate.

Vreau să le spun colegilor mei liberali un lucru limpede: ceea ce se întâmplă astăzi nu este o amenințare pentru PNL. Este un moment de responsabilitate. Responsabilitatea de a duce mai departe reformele începute de guvernul condus de Ilie Bolojan. Responsabilitatea de a confirma că PNL își asumă guvernarea atunci când România are nevoie de stabilitate. Responsabilitatea de a demonstra că suntem partidul care își asumă deciziile importante pentru România.

L-am sprijinit pe Ilie Bolojan în proiectele sale și voi continua acele proiecte despre care am convingerea că sunt necesare și benefice pentru România și pentru români. Asta nu se schimbă. Voi respecta toate angajamentele internaționale ale țării și voi promova, în continuare, valorile liberale - așa cum am făcut-o timp de 30 de ani, de la simplu consilier local până la Ministerul Dezvoltării.

Pentru că am învățat un lucru: a face parte dintr-o coaliție pro-occidentală nu înseamnă să-ți trădezi valorile. Înseamnă să lupți pentru ca valorile tale să fie cât mai relevante acolo unde se iau, de fapt, deciziile. Cred că PNL trebuie să se reașeze la masa negocierilor cu partidele pro-europene și să identifice soluțiile pentru continuarea guvernării. Nu pentru funcții. Nu pentru calcule mărunte. Ci pentru România și pentru oamenii care au nevoie de stabilitate, dezvoltare și proiecte duse până la capăt. Acest lucru este important pentru aleșii locali liberali - primari, președinți de consilii județene, consilieri locali și județeni - care duc, zi de zi, administrația acestei țări mai aproape de oameni. Acești oameni au nevoie, la centru, de un partid care nu îi abandonează la jumătatea drumului.

Am văzut România de jos în sus: din Primăria Râșnov, din Consiliul Județean Brașov, din Ministerul Dezvoltării. Și am învățat un lucru simplu: țara aceasta nu se construiește din declarații, ci din șantiere terminate, din proiecte finanțate și din promisiuni respectate. PNL este, astăzi mai mult ca oricând, partidul care livrează rezultate. PNL nu se retrage atunci când este greu. Datoria noastră este să fim acolo unde se decide viitorul României și să ne facem treaba cu seriozitate, curaj și respect față de oameni. România are nevoie de stabilitate. România are nevoie de dezvoltare. România are nevoie ca PNL să rămână un partid responsabil, pro-occidental și puternic. Mergem mai departe”, a scris Adrian Veștea pe pagina sa de Facebook.

Ciucu: „Adrian, sunt cuvinte fără rost. Ai complotat, ai trădat”

La postarea noului premier desemnat a comentat și primarul Ciprian Ciucu, care l-a acuzat pe Veștea de trădare.

„Adrian, sunt cuvinte fără rost. Ai complotat împotriva colegilor tăi. Ai complotat și ai trădat încrederea noastră a tuturor. Am aflat din presă. Tu știai de joi, de când nu ai venit la ședință. Urât! Foarte urât!”, a scris prim-vicepreședintele PNL.

Știre inițială

"Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică. Cunosc bine statul român şi ştiu de la firul ierbii care sunt aşteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă şi ce este de făcut.

Vin după un parcurs de 30 de ani în PNL, am fost de la simplu consilier local la trei mandate de primar, al treilea mandat de preşedinte de Consiliu Judeţean şi am avut şi un an jumatate şansa de a fi membru al Guvernului României şi am fost ministrul la Dezvoltare", a declarat, duminică dimineaţa, la Palatul Cotroceni, Adrian Veştea.

"Îmi doresc un Guvern politic, care să îşi asume reforme reale şi care să menţină România pe direcţia prooccidentală. Noi suntem a şasea ţară din Europa şi trebuie să punem un accent major pe dezvoltare, ceea ce voi face din prima zi. De asemenea, voi avea o politică axată pe priorităţi ce ţin de urgenţele României, precum finalizarea proiectelor din PNRR, accederea în OCDE şi operaţionalizarea Programului SAFE, pentru a ne consolida securitatea", a mai declarat acesta.

Eugen Tomac şi-a depus mandatul de premier desemnat, a anunţat duminică preşedintele Nicuşor Dan, care a informat că îl propune în locul acestuia pe Adrian Veştea.

"Domnul Eugen Tomac şi-a depus mandatul în această dimineaţă şi în aceste condiţii îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veştea", a transmis şeful statului, în cadrul unei declaraţii de presă susţinute la Palatul Cotroceni.

Noul premier desemnat a afirmat că își asumă mandatul într-un moment dificil din punct de vedere politic și s-a declarat convins că va reuși să formeze un guvern cu o susținere solidă în Parlament.