Ședință cu scântei la PNL. Decizie privind sprijinul lui Adrian Veștea / Update: Vot unanim al BPJ

Sigla PNL - Inquam Photos / George Călin

Conducerea PNL se întrunește luni după-amiază în ședința Biroului Politic Național, unde se va discuta despre poziția partidului privind susținerea premierului desemnat de președintele Nicușor Dan pentru formarea guvernului, Adrian Veștea.

Update - Vot unanim al BPJ PNL Iași

Astăzi, Biroul Politic Județean al PNL Iași a votat, în unanimitate, pentru nesusținerea propunerii de premier desemnat, în persoana domnului Adrian Veștea, o decizie a președintelui României, domnul Nicușor Dan, care nu a fost comunicată conducerii PNL și nici consultată îl forurile de conducere interne ale partidului.

De asemenea, toți primarii liberali ieșeni care s-au pronunțat deja în consultarea internă au fost împotriva aceste desemnări.

“Astăzi, conducerea PNL Iași a votat decizia de a nu susține numirea intempestivă, intruzivă și iresponsabilă făcută de președintele României, în poziția de premier desemnat, fiind un atac evident îndreptat împotriva Partidului Național Liberal. Nici eu, nici președintele CJ Iași, Costel Alexe, nici parlamentarii și primarii PNL Iași nu susțin acest lucru. Practic, domnul Nicușor Dan a golit de conținut cerința constituțională de consultare a partidului, reducând-o la o discuție privată cu o singură persoană, peste capul conducerii alese a PNL. Desemnările de premier se fac în urma discuțiilor cu partidul din care face parte, nu a consultărilor individuale. Este o mișcare care are un obiectiv clar de destabilizare internă. Implicarea unui președinte în viața internă a unui partid este profund neconstituțională, este nedemocratică și este o încercare de deturnare a procedurilor și mecanismelor interne. Noi am avut consultări înainte cu domnul Nicușor Dan iar scenariul pus în aplicare astăzi de dumnealui nu face parte din discuțiile avute. Domnul Nicușor Dan a atentat la integritatea PNL, încercând să rupă bucăți din el și să-l pună în brațele PSD. Președintele Ilie Bolojan nu a fost informat de această decizie și nicio persoană din PNL nu poate aspira la poziția de premier fără susținerea partidului și a conducerii acestuia, iar dacă o face, va suporta consecințele statutare.”¸ a declarat Alexandru Muraru, deputat și președinte PNL Iași.

La rândul său, președintele CJ Iași, Costel Alexe, a reiterat că PNL Iași “nu va susține acest act de trădare față de partid și față de colegii care au construit, prin muncă și loialitate, această organizație”.

Update - Potrivit unor surse, Ilie Bolojan va propune în cadrul ședinței PNL convocarea Consilului Național, suspendarea lui Adrian Veștea, premierul desemnat, iar mai apoi, în cadrul unui congres, excluderea acestuia din partid, conform Antena 3 CNN.

"Luni, 15 iunie 2026, începând cu ora 17:00 va avea loc ședința Biroului Politic Național. Ședința va avea loc în sala grupului PNL din Camera Deputaților (et. 2). La ședință sunt invitați să participe deputații și senatorii PNL, primarii municipiu reședință de județ și președinții CJ care nu sunt membri BPN", a transmis PNL.

Știrea inițială

Ședința conducerii PNL în care se va discuta propunerea președintelui Nicușor Dan prin nominalizarea lui Adrian Veștea ca premier va începe la ora 17.00.

Adrian Veștea a declarat că va participa și își va afirma punctul de vedere. Prim-vicepreședintele PNL și primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, nu va participa la ședința de astăzi.

Ilie Bolojan, atac la Nicușor Dan după nominalizarea lui Adrian Veștea

Premierul interimar Ilie Bolojan l-a acuzat pe președintele Nicușor Dan de „o evidentă încercare de rupere a PNL”, afirmând că conducerea PNL nu a fost „informată anterior”, „nici eu personal”.

De asemenea, Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL, a vorbit despre un „complot”, o „trădare” și o „ingerință”.

„Am aflat cu toții post-factum, când au început să sune telefoanele. Este un act de agresiune la adresa unui partid democratic, nemaintîntâlnit până acum, pe care cei care au complotat împotriva noastră în ultimele luni, l-au dus astăzi în cea mai agresivă fază a lui”, a scris Ciprian Ciucu, pe o rețea de socializare.

Adrian Veștea, mesaj pentru PNL

Premierul desemnat duminică de președintele Nicușor Dan, Adrian Veștea, a transmis un mesaj colegilor din PNL, după desemnarea președintelui Nicușor Dan.

„Am acceptat astăzi nominalizarea pentru funcția de prim-ministru al României. Îi mulțumesc domnului președinte Nicușor Dan pentru încrederea acordată. Înțeleg foarte bine ce înseamnă acest moment: este o onoare, dar mai ales o responsabilitate uriașă, într-o perioadă în care România nu-și mai permite blocaje, ezitări și drumuri începute, dar abandonate la jumătate.

Vreau să le spun colegilor mei liberali un lucru limpede: ceea ce se întâmplă astăzi nu este o amenințare pentru PNL. Este un moment de responsabilitate. Responsabilitatea de a duce mai departe reformele începute de guvernul condus de Ilie Bolojan. Responsabilitatea de a confirma că PNL își asumă guvernarea atunci când România are nevoie de stabilitate. Responsabilitatea de a demonstra că suntem partidul care își asumă deciziile importante pentru România.

L-am sprijinit pe Ilie Bolojan în proiectele sale și voi continua acele proiecte despre care am convingerea că sunt necesare și benefice pentru România și pentru români. Asta nu se schimbă. Voi respecta toate angajamentele internaționale ale țării și voi promova, în continuare, valorile liberale - așa cum am făcut-o timp de 30 de ani, de la simplu consilier local până la Ministerul Dezvoltării.

Pentru că am învățat un lucru: a face parte dintr-o coaliție pro-occidentală nu înseamnă să-ți trădezi valorile. Înseamnă să lupți pentru ca valorile tale să fie cât mai relevante acolo unde se iau, de fapt, deciziile. Cred că PNL trebuie să se reașeze la masa negocierilor cu partidele pro-europene și să identifice soluțiile pentru continuarea guvernării. Nu pentru funcții. Nu pentru calcule mărunte. Ci pentru România și pentru oamenii care au nevoie de stabilitate, dezvoltare și proiecte duse până la capăt. Acest lucru este important pentru aleșii locali liberali - primari, președinți de consilii județene, consilieri locali și județeni - care duc, zi de zi, administrația acestei țări mai aproape de oameni. Acești oameni au nevoie, la centru, de un partid care nu îi abandonează la jumătatea drumului.

Am văzut România de jos în sus: din Primăria Râșnov, din Consiliul Județean Brașov, din Ministerul Dezvoltării. Și am învățat un lucru simplu: țara aceasta nu se construiește din declarații, ci din șantiere terminate, din proiecte finanțate și din promisiuni respectate. PNL este, astăzi mai mult ca oricând, partidul care livrează rezultate. PNL nu se retrage atunci când este greu. Datoria noastră este să fim acolo unde se decide viitorul României și să ne facem treaba cu seriozitate, curaj și respect față de oameni. România are nevoie de stabilitate. România are nevoie de dezvoltare. România are nevoie ca PNL să rămână un partid responsabil, pro-occidental și puternic. Mergem mai departe”, a scris Adrian Veștea pe pagina sa de Facebook.