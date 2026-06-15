Comisia Europeană interzice total exporturile și mișcările de ovine și caprine din România către UE și țări terțe. Georgiana Teodorescu: măsura este abuzivă! 

Foto: Facebook Georgiana Teodorescu

Europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu informeaza că, luni, 15 iunie, Comisia Europeană a anunțat Parlamentul European cu privier la adoptarea unei Decizii de Punere în Aplicare prin care instituie măsuri stricte de urgență pe teritoriul României, interzicând complet mișcările și exporturile de ovine și caprine atât către alte state membre ale Uniunii Europene, cât și către țări terțe (din afara spațiului comunitar).

Măsura radicală vine ca urmare a confirmării unui nou focar de pesta micilor rumegătoare în județul Mureș. Această restricție totală privind exporturile de animale vii din specia ovină și caprină de pe întreg teritoriul României se va aplica până la data de 31 decembrie 2026, mai explică europarlamentarul Georgiana Teodorescu.

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În documentele Comisiei Europene se arată că, la data de 8 iunie 2026, autoritățile din România au notificat oficial Comisia Europeană cu privire la apariția unui focar de pesta micilor rumegătoare într-o exploatație de ovine și caprine localizată în județul Mureș. Aceasta reprezintă o recurență a bolii pe teritoriul național, ultimul focar raportat anterior fiind înregistrat pe 5 martie 2025.

Deoarece virusul a apărut într-o zonă care nu a mai fost afectată în trecut și există foarte puține informații clare despre originea focarului, Comisia Europeană a identificat un risc ridicat de răspândire rapidă a bolii la nivel național și peste granițe. Din cauza acestei urgențe epidemiologice, s-a impus extinderea interdicțiilor de mișcare nu doar în UE, ci și către piețele din afara blocului comunitar (țări terțe), pentru a proteja sectorul zootehnic european și a preveni bariere comerciale nejustificate.

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„În acest sens, voi adresa o interpelare urgentă cu solicitare de răspuns scris către Comisia Europeană pentru a cere explicații clare cu privire la refuzul de a aplica principiul regionalizării și al proporționalității în cazul României. Voi solicita Executivului european să precizeze de ce nu se permite continuarea exporturilor din județele libere de boală pe baza unor garanții suplimentare stricte – cum ar fi testarea, carantina, certificarea riguroasă și sigilarea transporturilor – mecanisme perfect legale și utilizate în trecut pentru alte state membre. România nu trebuie tratată discriminatoriu, iar costul protejării pieței unice nu poate fi transferat integral pe umerii oierilor români fără niciun fel de mecanism compensatoriu”, a explicat europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu, membru în Comisia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European.