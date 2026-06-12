AUR, la masa dialogului european. Georgiana Teodorescu a participat la conferința organizată de ELA: Deficitul cronic de personal din sănătate e o chestiune de securitate națională

Alianța pentru Unirea Românilor nu este evitată de instituțiile europene, iar dovadă în acest sens este participarea europarlamentarului Georgianei Teodorescu, joi, 11 iunie, la conferința la nivel înalt organizată la București de Autoritatea Europeană a Muncii (ELA), unde vicepreședintele Comisiei pentru Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Sociale (EMPL) din Parlamentul European a fost speaker.

Europarlamentarul AUR a vorbit despre deficitul de personal la nivel european ca un simptom al unui stres cultural major și a atras atenția asupra raportului strategic de referință „Planul de criză privind forța de muncă din sectorul sănătății în UE”, elaborat în comun de comisiile EMPL și SANT.

„Datele care stau la baza acestui raport sunt cu adevărat alarmante: la nivelul Uniunii Europene, sistemele noastre de sănătate au pierdut deja 1,2 milioane de angajați și funcționează, în prezent, într-o stare de urgență cronică. În țara mea, România, vedem latura umană a acestor cifre în fiecare zi. Protestele recente au evidențiat faptul că 3 din 4 drepturi contractuale nu sunt respectate în totalitate, peste 71% din personalul medical este nemulțumit de salarizare, iar aproape 32% se confruntă cu un risc ridicat de burnout. Trebuie să fim extrem de clari: siguranța și sănătatea la locul de muncă pentru personalul medical nu sunt un lux; ele reprezintă o chestiune de securitate națională”, a precizat Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR.

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Georgiana Teodorescu: Bugetul UE, instrument strategic pentru a combate exodul creierelor

Noul raport european propune măsuri strategice radicale pentru combaterea crizei din sănătate și vizează îmbunătățirea condițiilor de muncă și sprijinirea personalului medical, cu scopul ambițios de a atrage cel puțin un milion de noi profesioniști în domeniu până în 2034.

„Identificarea problemelor reprezintă doar primul pas. Adevărata provocare constă în capacitatea noastră de a integra aceste necesități în viitoarele angajamente bugetare ale Uniunii Europene. Trebuie să folosim bugetul UE ca pe un instrument strategic pentru a combate exodul creierelor (brain drain), oferind sprijin financiar consistent pentru rezidențiate și stagii de practică ce pot menține tinerele noastre talente acasă, în interiorul Uniunii.

Totodată, finanțările europene trebuie condiționate direct de îmbunătățirea condițiilor de muncă, asigurându-ne astfel că această criză este rezolvată, nu doar gestionată pasiv”, a mai punctat vicepreședintele Comisiei EMPL din Parlamentul European.

Potrivit europarlamentarului român, conferința organizată de ELA la București reprezintă un moment esențial de a construi o punte solidă între revendicările legitime din stradă ale personalului medical și pârghiile legislative de la Bruxelles, pentru a asigura reziliența sistemelor de sănătate și demnitatea pe care lucrătorii din acest sector o merită cu prisosință.