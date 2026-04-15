Fermierii români, acces blocat la fondurile europene. Georgiana Teodorescu, reacție în Parlamentul European

„Criteriul actual de reprezentativitate de 50% este o barieră artificială care favorizează doar marile conglomerate din Vest. În România, avem sute de mii de mici producători care nu pot atinge acest prag individual. Am cerut, prin amendamentele mele, o flexibilizare a acestor reguli și permiterea asocierii mai multor cooperative mici pentru a accesa finanțarea. Nu putem avea o politică europeană care ignoră realitatea structurală din statele estice”, a declarat europarlamentarul român Georgiana Teodorescu.

În contextul presiunilor de a exclude carnea roșie și vinul din schemele de finanțare, pe motive ideologice, eurodeputatul AUR a reafirmat poziția fermă de protejare a tradițiilor culinare și economice ale României.

Nu acceptăm ”demonizarea” unor produse de bază

„Sectorul avicol, cel al cărnii de porc și vită, precum și viticultura, sunt motoare economice pentru satele românești. Nu acceptăm 'demonizarea' unor produse de bază. Fondurile de promovare trebuie să fie dictate de piață, nu de ideologii de birou. Dacă există cerere pe piețele internaționale, producătorii noștri trebuie sprijiniți să exporte, nu blocați de strategii, precum Pactul Verde, care pun în pericol securitatea alimentară”, a adaugat Georgiana Teodorescu.

Principalele solicitări incluse în amendamente vizează reducerea pragului de reprezentativitate, astfel încât să permită accesul la fonduri pentru structuri asociative mai mici, adaptate realității din România, dar și direcționarea banilor către produse cu valoare adăugată, pentru a transforma România din exportator de materie primă (cereale) în exportator de produse finite.

Amendamentele depuse de Teodorescu vizează, de asemenea, creșterea plăților în avans și reducerea birocrației, pentru ca IMM-urile să nu fie descurajate de lipsa fluxului de numerar ; introducerea obligativității menționării țării de origine (România) alături de logo-ul UE, pentru a construi un brand de țară puternic pe piețele externe și extinderea suportului pentru campanii dincolo de limita actuală de două runde (6 ani), esențială pentru consolidarea încrederii consumatorilor în piețe dificile precum China sau SUA.

„România are un deficit comercial major în sectorul agroalimentar. Este inacceptabil ca banii europeni să rămână necheltuiți pe linii bugetare rigide (precum cele pentru produse organice în țări terțe unde nu există cerere), în timp ce proiectele viabile ale producătorilor noștri de carne sau vin sunt respinse. Cerem o distribuție corectă, bazată pe merit și pe potențialul real de export”, a conchis Georgiana Teodorescu.