Frază cheie în ”Strategia europeană pentru SMR-uri”, explicație pentru poziția lui Bolojan contra Doicești

”Strategia UE privind reactoarele modulare mici (COM/2026/117) a fost adoptată în martie 2026 pentru a accelera dezvoltarea și implementarea reactoarelor modulare mici (SMR) și a reactoarelor modulare avansate (AMR) în Europa. Aceste tehnologii inovatoare pot contribui la furnizarea de energie curată, fiabilă și autohtonă, consolidând capacitatea industrială, consolidând în același timp securitatea energetică și competitivitatea. De asemenea, acestea pot furniza energie fiabilă utilizatorilor emergenți cu cerere mare, cum ar fi centrele de date”, consideră Comisia Europeană.

”Cu o coordonare eficientă, SMR-urile ar putea mobiliza lanțuri valorice întregi în țările și sectoarele UE, devenind potențial una dintre următoarele inițiative majore de dezvoltare industrială ale Europei. Pentru a-și realiza potențialul, strategia prezintă 9 acțiuni care vizează asigurarea faptului că primele proiecte SMR devin operaționale în Europa până la începutul anilor 2030.

Aceasta solicită o abordare coordonată, consolidând eforturile între țările UE, industrie, autoritățile de siguranță nucleară și investitori pentru a evita fragmentarea și a maximiza sinergiile, accelerând astfel pregătirea pentru piață”, se arată în documentul de poziție publicat de Directoratul pentru Energie, pe site-ul Comisiei Europene.

Cum se poate ”traduce” mesajul

Comisia Europeană vrea să evite situația în care fiecare stat dezvoltă tehnologia SMR separat, fiecare autoritate de reglementare merge pe standarde diferite, iar proiectele concurează între ele. Dacă scopul principal este integrarea pieței europene, deși nu exclude companii americane sau japoneze, Comisia sprijină proiectele care pot fi scalate în UE și accelerează licențierea armonizată în Europa.

Strategia nu “favorizează” explicit proiectele europene în detrimentul celor din SUA, dar prin modul în care organizează piața și finanțarea, în practică ar putea să creeze un avantaj pentru ecosistemul european.

De ce contează cine pune în funcțiune primul SMR

Primul SMR funcțional devine referință pentru reglementatori, model pentru alte proiecte, lider în exportul acestei tehnologii în alte țări. Țara care reușește prima devine exportator de tehnologie nucleară își crește influența energetică, stabilește dependențe tehnologice.

Statele Unite au intrat în această cursă cu trei companii, Westinghouse, GE Hitachi și NuScale. Polonia și Ungaria au semnat scrisori de intenție, anul trecut, cu GE Hitachi. În Marea Britanie, Rolls-Royce Rolls-Royce și-a asigurat o finanțare de 599 milioane de lire sterline, pentru designul primului SMR, care va fi amplasat pe terenul unei foste centrale nucleare, dezafectate în 2015, iar analiștii pieței de energie consideră că acest proiect este cel mai aproape de finalizare. Singurul proiect exclusiv european este derulat de grupul francez EDF, în cooperare cu Ansaldo, Italia.

