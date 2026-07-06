Radu Miruță, în marja Summitul NATO în... tricou. Ce notează presa din Turcia despre prezența ministrului FOTO

Ministrul Radu Miruță. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a ajuns în Turcia, la Summit-ul NATO.

Stilul degajat al ministrului Radu Miruță poate fi unul apreciat în unele medii, dar acesta este discrepant la cel mai înalt nivel.

Ultimele imagini cu ministrul Apărării îl surprind pe acesta la Ankara, în marja Summit-ul NATO în tricou. Și dacă ceilalți membri participanți, cel puțin din fotografia făcută publică, ar fi fost, de asemenea, îmbrăcați lejer ca ”înainte” de Summit, în acest caz vorbim despre o diferență semnificativă de abordare a evenimentului.

”Vocile rele” sunt de părere că ministrul Radu Miruță, în blugi și-n tricou, ar avea o ținută de vacanță în Turcia, nu una protocolară, ca pregătit pentru Summit-ul NATO.

Imaginea a fost publicată de B1TV.ro, de la anadolu agency.

Și-n ianuarie, ministrul Radu Miruță a fost criticat pentru apariția sa în blugi, la un eveniment diplomatic unde-l însoțea pe Ilie Bolojan.

Se pare că imaginile din Ankara sunt din momentul sosirii, pe aeroport. Dacă alte delegații au ales ținute protocolare, ministrul australian pentru Industria Apărării, Patrick Conroy, a ajuns îmbrăcat în pulover.

Ce scrie presa din Turcia

Pe de altă parte, agenția citată scrie despre o mai bună cooperare în industria de apărare între Turcia și România.

Șeful Secretariatului Industriilor de Apărare din Turcia, Haluk Gorgun, a declarat luni că o cooperare mai puternică în industria de apărare dintre Turcia și România ar consolida capacitățile comune ale celor doi aliați și ar contribui la securitatea colectivă a NATO, notează anadoluagency.

Sursa citată mai scrie că Gorgun l-a găzduit pe viceprim-ministrul și ministrul Apărării al României, Radu Miruța, și delegația sa la instalațiile Turkey Aerospace Industries (TUSAS). ”Cred că extinderea acestui parteneriat puternic va aduce contribuții semnificative la capacitățile noastre comune și la securitatea colectivă a Alianței”, a declarat Gorgun, pe platforma de socializare americană X.

În timpul vizitei, delegația româna a fost informată despre proiectele aerospațiale naționale ale Turciei, infrastructura de producție și capacitățile de înaltă tehnologie.

„A fost o plăcere să-l găzduim pe Excelența Sa Radu Dinel Miruța, viceprim-ministru și ministru al Apărării Naționale al României, și delegația sa la TUSAS”, a spus el. „Corveta CAm. Roman, livrată Marinei Române în iunie anul trecut, este o reflectare tangibilă a nivelului atins de cooperarea noastră strategică dintre acești doi aliați NATO”, a continuat el.

Cooperarea în industria de apărare dintre Turcia și România a continuat să se aprofundeze prin proiecte și livrări concrete, a adăugat Gorgun. El i-a mulțumit lui Miruță pentru vizită și pentru discuțiile productive, afirmând că Turcia va continua să consolideze cooperarea în industria de apărare cu țările prietene și aliate printr-o abordare strategică.

Și ministrul Miruță a scris despre această vizită

”În marja summitului NATO de la Ankara, am vizitat astăzi Turkish Aerospace Industries, o platformă industrială cu o amprentă la sol de un milion de metri pătrați, unde Turcia produce, sub coordonarea statului și în parteneriat cu sectorul privat, tehnică aeronautică militară.

România are deja câteva proiecte comune cu Turcia în domeniul industriei de apărare, iar această colaborare poate fi extinsă.

Astăzi am convenit astăzi cu prof. Haluk Görgün, coordonatorul industriei de apărare din Turcia, organizarea, în luna septembrie, a unei întâlniri între companii și oficiali români și turci din domeniile militar si al industriei de apărare.

Turcia a înțeles că dependența de importuri reprezintă un risc strategic și a investit consecvent în construirea unei industrii naționale de apărare. Rezultatele se văd: o strategie începută în 2004 și accelerată după 2016 a transformat această industrie într-una competitivă la nivel internațional.

Este încă o dovadă că măsura pe care am introdus-o prin SAFE trebuia adoptată cu mult timp în urmă: condiționarea achizițiilor de realizarea producției în România.

SAFE a repus în mișcare fabrici pe care guvernele României le-au lăsat în uitare și le oferă șansa să renască prin retehnologizare.

Dacă vom avea o strategie națională de apărare susținută de toate partidele și un management profesionist în companiile de stat, industria românească de apărare se poate redresa într-un timp relativ scurt.

Am făcut primii pași după 35 de ani. Important este să nu ne oprim aici. România are capacitatea de a produce din nou. Se poate” a scris ministrul Apărării, pe Facebook.