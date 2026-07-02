Partidul câștigător dacă se ajunge la anticipate. Bogdan Chireac: Varianta stă în picioare

Ilie Bolojan / Agerpres

Bogdan Chirieac a spus care va fi partidul avantajat dacă această criză politică nu se va rezolva și se va ajunge la alegeri anticipate.

"Ilie Bolojan este adevăratul șef al țării. În loc să fie oaia neagră pentru măsurile pe care le-a luat, măsurile anti-economice care au băgat România în recesiune, acum este eroul României. După moțiunea de cenzură a PSD, inițiată de domnul Sorin Grindeanu, și faptul că el a rezistat, nu-l atinge nimic: nici ploaia nu-l bate, nici vântul nu-l suflă, nici focul nu-l arde. Este stăpânul țării.

Scenariul în care Ilie Bolojan ar putea pleca

Iar să se spună acum că, la sfârșitul lunii iulie, Bolojan se va înmuia și va pleca de bunăvoie, adânc lovit la inimă, sunt naivități. Domnul Bolojan ar putea să plece doar dacă în toamnă vor avea loc mari mișcări sociale, așa cum preconizează sociologii, ținând cont de situația economică a țării. Atunci s-ar putea întâmpla ceva, deși mă îndoiesc că se va întâmpla chiar și așa. Așadar, domnul Bolojan este adevăratul stăpân al țării. Nu știu cine n-ar fi de acord cu această caracterizare.

Ai introdus moțiunea de cenzură, dar care era strategia de după? Care era majoritatea care trebuia să înlocuiască premierul? Care era? Se discutase? Se negociase? Exista un plan? L-ai dat jos cu AUR, după care n-ai mai negociat cu AUR pentru a forma o nouă coaliție. Și uite-l pe Bolojan: este la conducerea unui guvern interimar, dar este un guvern cu puteri importante. Nu poate da ordonanțe de urgență, însă, în rest, se semnează contracte, se fac proiecte, sunt miniștri... PSD se mulțumește cu poziția sa din opoziție.

Cine ar avea de câștigat dacă ajungem la anticipate

Varianta alegerilor anticipate rămâne în picioare doar dacă partidele tradiționale își asumă că vor pierde voturi pentru că principalul câștigător va fi AUR și ar mai putea apărea încă două partide: Partidul Liberal-Conservator, probabil partidul lui Nicușor Dan, dacă și-l va înființa, și partidul lui Victor Ponta.

Sunt procente importante care ar putea merge către aceste formațiuni politice. Așadar, își asumă PSD așa ceva? Își asumă PNL așa ceva? Hai că useriștii tot pe la 10% sunt, dar știm că, și cu 10%, îi călăresc pe toți și conduc țara după bunul lor plac, ca să spunem așa. Nu mă puteți contrazice spunând că USR nu conduce țara, din moment ce domnul Bolojan este șef și la USR", a spus Bogdan Chirieac.