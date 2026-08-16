Titi Aur a identificat ce lipseşte siguranţei rutiere din România. Exemplu din Finlanda

Imagine cu Titi Aur, instructor de conducere defensivă, la DC Conducem

Titi Aur a identificat ce lipseşte României pentru a creşte la capitolul siguranţă rutieră. Aproape 1300 de oameni au murit anul trecut în accidente rutiere, cifră care ţine România tot pe ultimul loc în UE la capitolul siguranţă rutieră.

În cadrul dezbaterii "Educaţia rutieră, disciplină obligatorie indiferent de vârstă", Titi Aur a spus ce lipseşte României, dar a dat şi un exemplu concret din Finlanda. Conform lui Titi Aur, în Finlanda copiii învaţă de la şcoală ce trebuie să facă pe şosea, atât ca pietoni, cât şi ca biciclişti sau pasageri în maşină. Iar aceste lecţii rămân cu ei şi atunci când devin şoferi.

"Avem nevoie de un dirijor în siguranța rutieră. Deși fiecare actor sau o parte dintre actori fac lucruri. Şi CNAIR-ul, și Ministerul Transporturilor, și Ministerul de Interne, și Ministerul Sănătății, mai puțin Ministerul Educației și Ministerul Muncii, care nu fac, din păcate, lucruri.

Pentru că a fost vorba de educație, eu sunt acum în Finlanda. Un tânăr, un copil din Finlanda beneficiază în tot ciclul școlar de între 70 și 100 de ore de educație rutieră sub diferite forme, nu neapărat ore dedicate, ci diferite forme de transmitere a mesajului de educație rutieră.

Din păcate, în România, foarte puțini beneficiază. La unii ajung cei de la diverse ONG-uri, precum Asociația Edit, la unii ajung cei de la Poliția Rutieră, unii se mai duc către acea formă de „Școala Altfel” și mai fac câte ceva. Din păcate, acesta este adevărul și cred că educația rutieră trebuie pusă pe primul plan pentru a face un pas vizibil în siguranța rutieră", a declarat Titi Aur.

Lecţia suedeză pentru România

Un alt exemplu de bune practici vine din Suedia şi face referire la cei care vor să ia permisul de conducere. Dacă examenul în România nu are un grad de dificultate prea ridicat, în Suedia lucrurile stau complet diferit. Asta ne-a explicat Răzvan Pârvu, comandant de poliţie în Helsinbourg.

"Când am luat eu carnetul, cu foarte mulţi ani în urmă, trebuia să trecem prin anumite teste înainte de a putea lua permisul. Trebuia să dăm test pe drumuri care sunt alunecoase, să arăţi că ştii ce trebuie să faci când pierzi controlul asupra volanului, dar şi să evităm un elan. De asemenea, trebuia să facem şi o frânare pe o zonă în care poţi pierde direcţia.

Acum, testele astea s-au înmulţit. Acum sunt două teste care trebuie date înaintea examenului pentru permis. Elevii sunt puşi să se răstoarne cu maşina, să înveţe ce e de făcut în astfel de situaţii. Sunt teste de frânare în care se pierde controlul autovehicului.

Toate acestea trebuie să te facă să înţelegi diferenţa între anumite situaţii, să vezi ce înseamnă 1 sau 2 km/h în plus. Lumea se gândeşte că nu contează o aşa diferenţă, dar contează foarte mult în a avea control asupra maşinii.

Suedia încearcă să îşi înveţe şoferii să simtă ce s-ar putea întâmpla în viaţa de zi cu zi. Şi toate astea înainte să dea testul final. Doar că ei fac asta printr-un test practic. Şi atunci viitorul şofer înţelege ce se poate întâmpla când nu ai controlul asupra maşinii, înţelege ce poate şi ce nu poate să facă", a declarat Răzvan Pârvu.