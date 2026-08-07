Atenție pe A2! Capcane metalice aruncate pe autostradă. ”Manevre de la băieții cu autoplatforme”. Fenomenul, confirmat de DRDP Constanța

Obiecte metalice aruncate pe A2/ DRDP Constanța

Pe Autostrada A2, șoferii se confruntă cu un fenomen alarmant: obiecte metalice confecționate artizanal sunt găsite în mod repetat pe carosabil, provocând explozii de anvelope și pene.

DRDP Constanța spune că unele provin din încărcături neasigurate, dar avertizează că au fost identificate și situații în care acestea sunt aruncate intenționat. Șoferii reclamă în comentarii că în spatele fenomenului s-ar afla persoane care oferă ulterior servicii de tractare sau intervenție. În acest context, România pare să fi importat una dintre cele mai controversate „legende” ale șoselelor din Bulgaria, în timp ce vecinii au făcut progrese în disciplinarea traficului.

Capcane metalice pe A2. DRDP Constanța confirmă fenomenul

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța atenționează că, ”în ultima perioadă, pe Autostrada A2 au fost identificate, în mod repetat, pe partea carosabilă, obiecte metalice confecționate artizanal. Acestea reprezintă un pericol pentru participanții la trafic, putând provoca explozii ale anvelopelor, pene de cauciuc și imobilizarea vehiculelor.

Echipele #DRDPConstanța intervin permanent pentru îndepărtarea acestor obiecte, astfel încât traficul să se desfășoare în condiții de siguranță.

În cele mai multe cazuri, obiectele provin din încărcături neasigurate corespunzător, în special de la vehicule care transportă fier vechi sau alte materiale metalice. Din păcate, au fost constatate și situații în care persoane rău intenționate confecționează și aruncă în mod deliberat astfel de obiecte pe partea carosabilă, punând în pericol siguranța tuturor participanților la trafic.

Facem apel la toți conducătorii auto:

să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de trafic;

să păstreze o distanță corespunzătoare față de vehiculul din față, astfel încât să poată reacționa la timp în cazul apariției unor obstacole pe carosabil;

dacă observă astfel de obiecte pe partea carosabilă sau dețin informații cu privire la vehiculele din care acestea provin, să sesizeze de îndată Dispeceratul D.R.D.P. Constanța (0745 349 334)/CNAIR (021.9360), sau să apeleze numărul unic de urgență 112”.

Cine aruncă obiectele pe autostradă? Șoferii acuză „scheme”



Un internaut, păgubit de două ori de aceste obiecte aruncate/scăpate pe carosabil, scrie că ”Un nou fenomen ia amploare în România. SUNT INTENȚIONAT aruncate de firmele de tractări, că sa aibe clienți. Am avut 2 explozii într-o săptămână în aceeași zonă, la roțile de pe partea dreaptă. După vreo 3 săptămâni a fost accident mortal tot acolo, o fetiță și-a pierdut viața. Aveți idee cum pot face plângere și cui?”.

Acuzații grave la adresa firmelor de tractări

În comentarii la postarea Direcției Regională de Drumuri și Poduri Constanța, mai mulți internauți afirmă că obiectele sunt aruncate de către șoferii cu autoplatforme:

Manevre de la băieții cu autoplatforme

De 1 săptămână în fiecare zi câte cineva face pană, sau Doamne ferește de ceva mai grav. Nu cumva ar trebui să vă dăm în judecată pentru că nu asigurați siguranța participanților la trafic pe drumurile naționale?!?

Am pățit-o o dată la 3 dimineața pe autostradă, 1200 de lei mi-au cerut ca să vină 10 km să-mi aducă și să monteze un cauciuc.

Sunt aruncate de unii indivizi cu service mobil. Eu am luat așa ceva în roată și, la 5 minute, au apărut niște "salvatori" care se ofereau să îmi facă pana, ieșiți din boscheți in the middle of nowhere. Poate că ar trebui să-și facă treaba poliția.

Astea sunt de la băieții cu platforme care fac curse regulate pe A2.

Chiar sâmbăta trecută pe București-Pitești până la ieșire spre vânători am văzut 7 mașini care aveau pană.

Ghiciți de ce stau câte 4-5 platforme în benzinării zilnic.

România ajunge din urmă „legendele” Bulgariei

Aceste ”scheme” de pe autostrăzile din România, confirmate chiar de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța, amintesc de legendele de pe drumurile din Bulgaria, despre care presa a tot scris de-a lungul timpului.

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Astăzi, însă, pare că Bulgaria a evoluat, din punct de vedere al circulației rutiere.

Titi Aur, cel mai cunoscut instructor de conducere defensivă din România, a explicat ce se întâmplă acum - și, mai ales, de ce, pe șoselele Bulgariei, un ”fenomen” remarcat de jurnalistul Florin Răvdan cu privire la respectarea regulilor rutiere.

”Bulgarii au deja câteva luni bune sau un an de când au implementat acel sistem cu camere și, mai ales, acel sistem care măsoară viteza medie, ceea ce înseamnă că nu e nevoie de camere din suta-n suta de metri, ci pe o distanță de 3 - 5 - 7 sau, uneori, până la 20 de km. Acestea, coroborate cu denivelările făcute înainte de trecerile de pietoni au ”liniștit” traficul. Pe de-o parte, de frica amenzilor, pe de altă parte din disconfortul săriturilor peste denivelări, care nu sunt bine marcate. Dacă nu respecți viteza, te trezești că-ți sare cabina brusc, în cazul în care ești cu TIR-ul, de exemplu. Atunci, încet, încet se ajunge să conduci defensiv, până la urmă” a explicat Titi Aur. Citește mai mult aici