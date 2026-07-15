Cea mai importantă manevră pe motocicletă. Titi Aur explică cum se face corect și care e elementul esențial

Un motociclist. Sursa foto: Unsplash

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a explicat care este manevra pe care fiecare motociclist trebuie să o știe.

Frânarea de urgență este una dintre cele mai importante manevre pe care orice motociclist trebuie să știe să o execute corect, iar Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a explicat, în exclusivitate pentru DCNews, care sunt cele mai importante aspecte de care trebuie să țină cont cei care conduc o motocicletă.

Titi Aur explică diferența dintre frânarea de urgență cu mașina și cu motocicleta

„Frânarea de urgență este manevra pe care o faci doar când ești pus în această situație. Când vorbim despre mașină, deși pare simplu - apăs pe pedala de frână - foarte mulți șoferi nu știu să facă o frânare eficientă sau nu se așteaptă că mașina frânează atât de bine.

Când suntem pe motocicletă, suntem în aceeași situație plus încă ceva - e vorba despre echilibru. La mașină ești pe patru roți, apeși pe frână - mai bine sau mai puțin bine - dar ești pe cele patru roți și doar în anumite condiții speciale ajungi să derapezi. Când vorbim despre motocicletă, frânarea la limită înseamnă și acel echilibru. Frânarea cea mai mare, 80%, se face pe roata din față. Dacă la mașină probabilitatea să se ridice pe roțile din față practic nu există sau foarte rar, la motocicletă se întâmplă foarte des. O frânare foarte eficientă sau foarte rapidă te poate face să te ridici pe roata din față, ceea ce înseamnă că ajunge să fie echilibru total doar pe roata de față, pe o suprafață foarte mică”, a explicat Titi Aur, instructor de conducere defensivă, în exclusivitate pentru DCNews.

Echilibrul, esențial în frânarea de urgență pe motocicletă

Acesta a subliniat că, în cazul motocicletelor, exersarea echilibrului este la fel de importantă ca învățarea tehnicii de frânare și recomandă ca astfel de exerciții să fie făcute într-un spațiu sigur, de preferat sub îndrumarea unui instructor cu experiență.

„Avem un coleg, Răzvan Trâncănu, care face cursurile de conducere defensivă pentru motocicletă. Și un exercițiu pe care-l face cu cursanții lui de la început este să stai pe lângă motocicletă și să o ții în echilibru sau să o miști foarte puțin în echilibru. Foarte mulți posesori de permis de motocicletă nu înțeleg povestea asta cu echilibrul.

Când vorbim despre frânare de urgență la motocicletă, contează foarte mult și echilibrul, să simți acel echilibru al motocicletei. Și atunci e bine să te duci într-o zonă în care poți să faci asta. Cel mai bine ar fi să o faci și îndrumat, cu cineva care știe să o facă, dar și să explice. Sunt piloți de curse care pilotează extraordinar de bine, dar nu știu să explice. Sunt instructori care nu sunt atât de buni ca piloți sau care nu pot manevra atât de bine o mașină sau o motocicletă, dar știu foarte bine să explice. Nu trebuie să fii cel mai bun pilot ca să fii cel mai bun instructor. Și dacă ești cel mai bun instructor nu înseamnă că ești cel mai bun pilot”, a mai spus Titi Aur, în dialog cu jurnalistul Florin Răvdan, la emisiunea „DC Conducem” de la DCNews.

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