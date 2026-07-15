Românii din Belgia care fac diferența, într-o nouă ediție „Românii care schimbă comunități”

Belgia / Pexels

ȘtiriDiaspora.ro continuă seria emisiunilor realizate în cadrul proiectului „Românii care schimbă comunități”, o campanie media dedicată promovării implicării civice a românilor din diaspora și consolidării legăturilor dintre comunitățile românești din afara granițelor și societatea din România.

ȘtiriDiaspora.ro continuă seria emisiunilor realizate în cadrul proiectului „Românii care schimbă comunități”, o campanie media dedicată promovării implicării civice a românilor din diaspora și consolidării legăturilor dintre comunitățile românești din afara granițelor și societatea din România.

Miercuri, 15 iulie, de la ora 15:00, invitatele lui Bogdan Bolojan, redactor-șef ȘtiriDiaspora.ro, sunt Carmen Solomie, președinte RomBel și Daria Ana Pîrvu, expert senior în mobilitate europeană și parteneriate strategice pentru diaspora în cadrul RomBel.

Stabilite în Belgia de peste două decenii, cele două invitate sunt implicate activ în viața comunității românești și contribuie la dezvoltarea unor proiecte civice, educaționale și sociale dedicate românilor din diaspora.

În cadrul emisiunii vor fi abordate teme precum evoluția comunității românești din Belgia în ultimii 20 de ani, rolul organizațiilor civice în sprijinirea românilor stabiliți în străinătate, voluntariatul, integrarea și dialogul cu autoritățile belgiene. Discuția va evidenția și modul în care românii din diaspora contribuie la dezvoltarea comunităților în care trăiesc și la promovarea unei imagini pozitive a României peste hotare.

Emisiunea va putea fi urmărită, miercuri, 15 iulie, de la ora 15:00, pe platformele ȘtiriDiaspora.ro și DCNews.

Proiectul „Românii care schimbă comunități” este derulat de DCNews Media Group în perioada aprilie-octombrie 2026, cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Campania își propune să aducă în prim-plan români din diaspora care, prin implicarea lor civică și profesională, contribuie la dezvoltarea comunităților în care trăiesc și consolidează legăturile dintre diaspora și România.