Cămin pentru studenţii români care merg prin Erasmus în Italia. Biserica şi statul român lucrează împreună

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Statul român şi Biserica trebuie să se coordoneze în ceea ce priveşte susţinerea tinerilor români care iau calea diasporei la studii.

În acest sens, în nordul Italiei se construieşte un cămin pentru studenţii Erasmus, explică Pr. Gabor Codrea, Protopop pentru regiunea Triveneto II din Italia și Parohul comunității Verona 1, în cadrul primei ediții a dezbaterii „Românii care schimbă comunități”, organizată de DC News Media Group.

Evenimentul, intitulat „Dezbateri, inițiative, bune practici și modele de succes ale românilor care schimbă comunități”, a reunit reprezentanți ai instituțiilor publice, ai mediului cultural și ai comunităților românești din diaspora pentru o discuție despre legătura dintre românii din țară și cei stabiliți peste hotare, despre identitate, cultură și exemple de performanță.

"Noi lucrăm acum la un cămin pentru studenţi Erasmus. Cred că suntem absolut datori faţă de tinerii noştri, care au marea şansă de a studia în libertate, mai ales prin proiectele astea de tip Erasmus, să îi ajutăm pentru a fi liberi în proiectele pe care ei le visează.

Şi atunci trebuie să investim, cu alte cuvinte, în tinerii noştri. Dacă noi nu investim, nu putem să le cerem nimic. De aceea, şi comunităţile religioase, dar şi statul român, trebuie să îi facă pe ei să nu meargă să întindă mâna şi să ceară un loc de cazare şi o masă, ci să se poată concentra asupra viitorului lor.

Şi atunci, ei vor fi recunoscători nouă, Bisericii, statului, după ce şi-au terminat epopeea prin viaţă şi au o bază culturală, o pregătire bine pusă la punct.

Sunt recunoscător DRP-ului şi Guvernelor României pentru că prima dată după 30 de ani se vede şi se întrezăreşte o politică în ceea ce priveşte menţinerea identităţii culturale, naţionale, a românilor din Diaspora. Sigur, este mult de făcut, dar începutul există", a declarat Pr. Gabor Codrea, Protopop pentru regiunea Triveneto II din Italia și Parohul comunității Verona 1.