2 milioane de români sub 18 ani sunt în străinătate. "Ce ne dorim? Să menţinem exodul românilor sau să oprim fenomenul?"

Drapelul Romaniei. Sursa Foto: Freepik

Tot mai mulţi români iau calea străinătăţii, în căutarea unui viitor mai bun. Conform datelor oficiale, cel puţin 2 milioane de români sub 18 ani sunt în afara graniţelor României, iar legătura lor cu ţara mamă se pierde. Vlad Cubreacov, preşedintele Asociaţiei "Răsăritul românesc" din Republica Moldova, a atras atenţia asupra acestor lucruri în cadrul primei ediții a dezbaterii „Românii care schimbă comunități”, organizată de DC News Media Group.

Evenimentul, intitulat „Dezbateri, inițiative, bune practici și modele de succes ale românilor care schimbă comunități”, a reunit reprezentanți ai instituțiilor publice, ai mediului cultural și ai comunităților românești din diaspora pentru o discuție despre legătura dintre românii din țară și cei stabiliți peste hotare, despre identitate, cultură și exemple de performanță.

"Cea mai importantă resursă a naţiunii noastre, a statului român, este omul. Românul de rând care, vedem, ia tot mai mult calea străinătăţii. Pentru că România se confruntă tot mai mult cu fenomenul de exod al forţei de muncă şi de scurgere a creierelor, de părăsire a vetrei noastre tradiţionale. În felul acesta, naţiunea este secătuită, ceea ce implică şi costuri mari pentru societatea românească.

Eu aş propune să privim situaţia din perspectiva scopului pe care ar trebui să ni-l fixăm ca naţiune, ca stat naţional. Ce dorim? Să permanentizăm diaspora, să menţinem acest exod continuu al românilor către ţările occidentale? Sau dorim combaterea fenomenului? Suntem la o răspântie între expatriere şi repatriere. Mă întreb, absolut legitim, dacă repatrierea este un scop pe care ni-l fixăm ca stat naţional.

Dacă am opta pentru repatriere, aşa cum fac multe ţări din Europa şi nu numai, ar trebui să încercăm să ne adecvăm toate instrumentele juridice şi mijloacele, cele administrative şi financiare inclusiv, pentru acest scop.

Părerea mea este că în acest moment România, care riscă ca în 20, maximum 30 de ani, să devină o naţiune preponderent diasporală, situaţie pe care nu am avut-o în istorie, are nevoie de o strategie naţională în domeniul românilor extra-frontalieri. Şi să ne asumăm acest obiectiv cu prioritate. Pentru că România trebuie să înceteze să mai fie un exportator masiv de braţe de muncă ieftine", a declarat Vlad Cubreacov.

2 milioane de români sub 18 ani sunt în afara ţării

"Mulţi dintre cei care au participat la această dezbatere s-au referit la necesitatea păstrării identităţii culturale româneşti şi, mai ales, a păstrării şi transmiterii limbii române către tânăra generaţie românească din diaspora. EUROSTAT, dar şi instituţiile noastre naţionale, atestă prezenţa acum în Diaspora a circa 1 milion de copii români de vârstă şcolară. De asemenea, este atestată existenţa a circa 1 milion de copii şi tineri, până la 18 ani, în comunităţile istorice româneşti. Deci avem 2 milioane de tineri români care, în foarte multe cazuri, sunt supuşi procesului necruţător al asimilării, şi aici trebuie să intervenim. Avem nevoie de o lege a repatrierii şi o lege a limbii române, instrumente juridice care ne lipsesc acum!", a declarat Vlad Cubreacov, preşedintele asociaţiei "Răsăritul românesc" din Republica Moldova, la dezbaterea "Românii care schimbă comunităţi", ediţia I. Inițiative, bune practici și modele de succes, organizată de DC MEDIA GROUP.