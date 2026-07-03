Robert Negoiță dezvăluie ce i-a cerut lui Ciprian Ciucu: A zis că se gândește! / video

Foto: Agerpres

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a avut o discuție cu edilul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

Edilul Sectorului 3 i-a dezvăluit lui Bogdan Chirieac, într-un interviu la DC News, că i-a cerut primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, să găsească o soluție de integrare a sistemelor din cele șase sectoare pentru o dezvoltare unitară a Bucureștiului.

„Astăzi am avut discuții cu domnul Dan Nicula de la Agenția de Dezvoltare București - Ilfov. Sper din suflet să reușim să găsim o modalitate de a centraliza proiectele, măcar la nivel de București, dacă nu reușim să le facem la nivel de București - Ilfov“, a spus primarul Robert Negoiță.

„Aveți și realizări, aveți și expertiză, de ce nu comunicați mai mult cu colegii primari de sectoare și cu primarul general?“, a întrebat analistul politic Bogdan Chirieac, adăugând că „toată lumea are interes ca lucrurile să meargă bine“.

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„E vorba de satisfacție personală. Regula mea de viață e să nu fac chestiuni în care nu cred. În partea asta în care spun că trebuie să avem o abordare unitară, cred cu tărie. Avem șase sisteme de salubritate în București. Fiecare sistem cu propria modalitate. Părerea mea e că nu este în regulă. Avem șase modele de parcări. Treci bulevardul, e alt sistem, altă platformă, alt regulament. Ce e cu asta? La fel și cu spațiile verzi, cu modalitatea de plantare etc.

Mie mi se pare că Primăria Generală ar trebui să își facă mai bine treaba și chiar i-am spus lui Ciprian (n.r. Ciprian Ciucu): „Hai să avem niște reguli!“. Primăria Generală asta trebuie să facă, strategii! Hai să ne adunăm cu toții, toți șapte, și să vedem care sistem, din ce sector, e mai bun. Hai să facem totul unitar pe București. A zis că se gândește la asta și urmează să facă ceva“, a spus primarul Robert Negoiță, la DC News.