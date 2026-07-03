Și-a atacat vecina de 74 de ani cu un cuțit. Motivul care i-a îngrozit pe anchetatori

Un bărbat de 51 de ani din localitatea buzoiană Vâlcele a fost arestat preventiv după ce şi-a lovit de 7 ori cu un cuţit vecina de 74 de ani, întrucât a refuzat să întreţină raporturi sexuale cu acesta.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, situaţia de fapt reţinută în sarcina inculpatului D.M., în vârstă de 51 de ani, constă în aceea că la data de 01.07.2026, în jurul orei 14:00, acesta s-a deplasat la domiciliul vecinei sale L.E. în vârstă de 74 ani, pensionară care locuia singură în localitatea Vâlcele, comuna Ulmeni, şi a agresat-o fizic pe aceasta prin lovire/înţepare cu un cuţit, în zona gâtului şi a omoplaţilor, fiind identificate 7 plăgi tăiate-înţepate, întrucât persoana vătămată a refuzat să întreţină raporturi sexuale cu acesta.

Tribunalul Buzău a dispus arestarea preventivă a inculpatului D.M. pe o durată de 30 de zile, fiind cercetat sub aspectul comiterii infracţiunii de tentativă la infracţiunea de omor.