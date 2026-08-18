Atac ucrainean cu sute de drone în Moscova. Ar fi fost vizat, din nou, cel mai mare retailer din Rusia / video

Atac cu drone ucrainene în Moscova, iunie 2026. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Ucraina a lansat sute de drone spre Moscova în cel mai recent atac la scară largă, în noaptea de luni spre marți, operațiune care ar fi afectat depozitul Wildberries.

Forțele ucrainene au lansat un atac cu drone la scară largă asupra Moscovei și regiunii înconjurătoare în noaptea de 18 august, au relatat canalele media rusești Telegram, citând relatări ale locuitorilor, potrivit Kyiv Independent.

Un depozit Wildberries ar fi fost avariat în afara Moscovei, potrivit agenției media de stat ruse Moscova 24, în timp ce Ucraina continuă să vizeze cel mai mare retailer online din Rusia.

Primarul Moscovei, Serghei Sobyanin, a declarat că cel puțin 197 de drone ucrainene au fost doborâte deasupra regiunii Moscova în timpul atacului, peste 600 fiind lansate în regiune.

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Mai multe obiective din regiunea Moscovei ar fi fost atacate. Rușii și-ar fi lovit propria infrastructură în încercarea de a doborî dronele

Canalul ucrainean de monitorizare Telegram, Exilenova Plus, a relatat că sistemele rusești de apărare aeriană au lovit o clădire rezidențială din orașul Pavlovsky Posad, la aproximativ 67 de kilometri (42 de mile) în afara Moscovei, în timp ce încercau să doboare dronele. Un incendiu a fost observat pe acoperișul unei clădiri.

De asemenea, s-ar fi observat un incendiu provenind de la o fabrică de aluminiu din regiunea Moscova. În același timp, un al treilea incendiu a fost observat și la o casă din orașul Liubertîi, imediat în afara granițelor orașului Moscova.

O mașină și o stație de transformare au fost avariate în orașul Elektrostal, situat la 58 de kilometri est de Moscova, potrivit guvernatorului regiunii Moscova, Andrei Vorobiev.

Amploarea pagubelor cauzate nu a fost imediat clară, iar rapoartele sau afirmațiile făcute de oficialii ruși nu au putut fi verificate independent până la acest moment.

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Ucraina a mai vizat retailerul Wildberries

Atacurile raportate urmează unuia dintre cele mai mari atacuri cu drone ale Ucrainei asupra regiunii Moscova din 16 august, care a avariat un depozit aparținând importantului retailer online rus Wildberries din regiunea Moscova.

Ministerul Apărării din Ucraina a confirmat atacul asupra depozitului Wildberries, menționând că este cea mai mare instalație de acest gen a companiei, cu o suprafață de 250.000 de metri pătrați.

Atacurile asupra Moscovei au devenit din ce în ce mai frecvente în ultimele luni, din cauza dezvoltărilor dronelor ucrainene.

Ucraina atacă în mod regulat infrastructura militară în interiorul Rusiei și al teritoriilor ocupate, în efortul de a diminua capacitatea Moscovei de a continua războiul.

Wildberries listează o gamă de echipamente militare pe site-ul său web, inclusiv componente de drone și veste antiglonț. Divizia bancară a companiei a fost sancționată de UE în iulie pentru contribuția sa financiară la bugetul de stat al Rusiei. Wildberries joacă, de asemenea, un rol semnificativ în economia rusă de consum.