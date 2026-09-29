Avion iranian plin cu pasageri, sechestrat pe pistă, în Istanbul

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Un avion al companiei Caspian Airlines, cu pasageri la bord, a fost sechestrat pe pistă, în Istanbul, chiar înainte de decolare.

Un Boeing 737 al companiei Caspian Airlines a fost sechestrat, luni, pe Aeroportul din Istanbul de către executorii judecătorești în baza unei hotărâri ce viza o cerere de recuperare a unei datorii de aproximativ 3 milioane de euro, lăsând blocați pasagerii care se îmbarcaseră deja pentru un zbor spre Iran, potrivit euronews.com.

Avocații și executorii judecătorești care reprezentau creditorul, compania de reprezentare și supraveghere aviatică ACM Temsil Gözetim au sosit la aeronavă în timp ce aceasta era pregătită pentru plecare și au înmânat ordinul de sechestru înainte de decolare, conform Agenției Anadolu. Pasagerii și echipajul de cabină au fost debarcați din aeronavă și întorși în terminal.

Dificultăți serioase în întreținerea flotelor

Caspian Airlines este o companie aeriană cu sediul la Teheran, fondată în 1993, care operează ca parte a grupului aviatic de stat din Iran. Aceasta efectuează zboruri cu aeronave Boeing 737 pe rute interne și internaționale, inclusiv către Istanbul.

Operatorii aerieni iranieni s-au confruntat cu dificultăți serioase în întreținerea flotelor și în îndeplinirea obligațiilor financiare față de partenerii străini, ca urmare a decenilor de sancțiuni americane, care restricționează accesul la aeronave, piese de schimb, servicii de întreținere și sisteme financiare internaționale.

27 de companii aeriene, sancționate de SUA

Războiul dintre SUA și Iran, început în februarie, a amplificat aceste presiuni, spațiul aerian iranian fiind perturbat în mod repetat, iar rutele internaționale reduse.

Sechestrul a avut loc la câteva zile după ce sancțiunile SUA împotriva sectorului aviatic din Iran au intrat în vigoare. Trezoreria SUA sancționase 27 de companii aeriene iraniene și nouă furnizori de servicii asociate pe 8 septembrie, în cadrul operațiunii "Economic Outcast", avertizând că aeroporturile străine, furnizorii de combustibil, companiile de handling la sol și agențiile de bilete care continuă să deservească operatorii iranieni se vor confrunta la rândul lor cu sancțiuni și riscă să fie excluse din sistemul bazat pe dolari americani.

Zborurile, reduse la jumătate. Teheranul a depus plângeri

În urma sancțiunilor, zborurile operatorilor iranieni au fost suspendate în Irak, Emiratele Arabe Unite, Azerbaidjan și Oman. La rândul său, cea mai mare companie aeriană privată din Iran, Mahan Air, a suspendat zborurile către Turcia și Oman.

Lufthansa și Austrian Airlines și-au suspendat propriile rute către Iran până pe 24 octombrie. Qatar Airways a suspendat serviciile invocând restricții ale spațiului aerian. China, Rusia și Pakistanul au continuat să mențină zborurile către și dinspre Iran.

Zborurile internaționale zilnice pe principalul aeroport din Teheran au scăzut de la 80–90 înainte de sancțiuni, la aproximativ 41 până luni, conform datelor de monitorizare.

Teheranul a depus plângeri oficiale la ONU, la Organizația Aviației Civile Internaționale și la Curtea Internațională de Justiție, potrivit Anadolu.

La Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI), cu privire la restricțiile impuse de SUA care afectează sectorul său aviatic, Teheranul a depus documente în care susțin că depun eforturi legale și diplomatice pentru a ridica restricțiile și a restabili rutele operate anterior. Zborurile directe către țările europene se confruntă cu restricții, a spus el, adăugând că, ca alternativă, călătorii folosesc conexiuni prin hub-uri regionale, în special Istanbul.

Turcia nu se conformează cerințelor SUA

Turcia nu a interzis oficial operatorii iranieni, motiv pentru care Caspian Airlines încă opera pe ruta de Istanbul la momentul sechestrului.

La începutul lunii septembrie, Statele Unite au impus sancţiuni întregului sector aviatic din Iran şi au promis să fie inflexibili faţă de companiile străine care i-ar oferi asistenţă şi care, în acest caz, riscă să fie ele însele trecute pe lista neagră, potrivit stirileprotv.ro. Deocamdată, Ankara nu a cedat în faţa acestor avertismente.

Astfel, mai multe companii, în special Iran Air, continuă să ofere zboruri comerciale regulate între cele două ţări. În schimb, Mahan Air, un jucător important în transportul aerian iranian, a anunţat săptămâna trecută suspendarea tuturor zborurilor sale către Turcia la cererea Ankarei.