Vecinii noștri care vor în UE, dar și gaz rusesc: Serbia speră la un nou acord cu Rusia

Foto: Facebook Gazprom

Serbia speră să obțină o nouă prelungire a acordului privind livrările de gaze din Rusia, a declarat sâmbătă președintele Aleksandar Vucic, după o convorbire cu Vladimir Putin, în timp ce Belgradul încearcă să ajungă la un acord pe termen mai lung, relatează agențiile Agerpres și France Presse.

Serbia este puternic dependentă de gazul rusesc, dar nu a reușit să încheie un contract pe termen lung după expirarea, în vara anului 2025, a precedentului acord pe trei ani, bazându-se în schimb pe prelungiri pe termen scurt.

'Acordul privind gazele expiră la 30 septembrie. Cred că, în urma discuției de astăzi, va fi prelungit și că vom asigura aprovizionări stabile cu gaze', a scris Vucic pe Instagram după convorbire.

El a adăugat că Serbia va continua să beneficieze de un 'preț bun și scăzut' de 318 euro (362 de dolari) pentru 1.000 de metri cubi, în loc să plătească prețul pieței, care se ridică în prezent la 868 de euro (988 de dolari).

În pofida aspirațiilor sale de a adera la Uniunea Europeană, Serbia rămâne una dintre puținele țări europene care mențin legături strânse cu Kremlinul după invazia rusă în Ucraina.

Belgradul se confruntă, de asemenea, cu sancțiuni americane care vizează principala sa companie petrolieră, Petroleum Industry of Serbia (NIS), din cauza participației majoritare rusești.

Pentru ridicarea sancțiunilor este necesară retragerea completă a Rusiei, iar de mai multe luni au loc discuții privind vânzarea participației ruse de 56% către compania energetică ungară MOL.

Ultima derogare de la sancțiunile americane expiră la 30 septembrie, aceeași dată până la care Washingtonul a cerut finalizarea vânzării.

'Am discutat, de asemenea, despre situația Petroleum Industry of Serbia, în speranța de a găsi o soluție bună pentru ambele părți', a declarat Vucic.

Convorbirea s-a numărat printre ultimele contacte diplomatice ale lui Vucic în calitate de președinte, după ce acesta și-a anunțat demisia pentru 27 septembrie, pentru a candida la funcția de prim-ministru în cadrul alegerilor legislative anticipate declanșate de aproape doi ani de manifestații anticorupție conduse de studenți.