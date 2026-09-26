Turiștii se întorc la Colosseum după trei zile de pauză. Ce s-a întâmplat în celebrul monument

Celebrul Colosseum din Roma şi-a redeschis sâmbătă porţile pentru turişti, după ce a fost închis timp de trei zile în urma decesului unui muncitor care a căzut de la înălţime în timp ce instala un nou sistem de iluminat, transmite agenţia EFE.

Monumentul a început să primească din nou vizitatori sâmbătă, începând cu ora locală 08:30 (06:30 GMT), au confirmat administratorii săi.

În ultimele trei zile, monumentul a rămas închis după ce, în noaptea de marţi spre miercuri, un muncitor - un italian în vârstă de 22 de ani - a murit după ce a căzut de la o înălţime de zece metri, în timp ce lucra la noul sistem de iluminat.

Parchetul din Roma analizează circumstanţele în care s-a produs tragedia, în special măsurile de siguranţă de pe şantier. Şapte persoane sunt vizate de anchetă.

Celebrul Amfiteatru Flavian, cu o vechime de aproape două milenii, este cel mai vizitat monument din Italia - aproape 15 milioane de persoane îi trec pragul în fiecare an, conform datelor din 2024.

Turiştii afectaţi de măsura de închidere temporară a Colosseumului vor primi automat o rambursare a preţului biletului de intrare, notează EFE.