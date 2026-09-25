Valurile de căldură au costat Europa 113 miliarde de euro. Ce țări au suportat cele mai mari pierderi

Europa, afectată de un val de caniculă. Sursa foto: Freepik, Colaj DCNews/ Iulia Horovei

Valurile de căldură din acest an au provocat pierderi de aproximativ 113 miliarde de euro economiilor europene.

Valurile de căldură care au lovit Europa în acest an au provocat economiilor din regiune pierderi estimate la 113 miliarde de euro, aproape două treimi din această sumă fiind suportate de Italia, Germania şi Franţa, ţările cele mai afectate, a estimat vineri grupul german de asigurări Allianz, informează AFP.

Pierderile suferite de cele 30 de ţări europene reprezintă aproximativ 0,46% din PIB-ul lor combinat preconizat, potrivit unui studiu Allianz Trade, care ţine cont de costurile asociate cu pagubele provocate de dezastre, precum şi pierderile de producţie şi presiunile asupra puterii de cumpărare a gospodăriilor din cauza inflaţiei globale şi a scumpirii alimentelor.

Italia suportă cea mai grea povară

"Italia suportă cea mai grea povară, cu 27,8 miliarde de euro, urmată de Germania cu 25 de miliarde de euro şi Franţa cu 20,1 miliarde de euro", estimează Allianz Trade.

Pierderile Italiei le depăşesc pe cele ale Germaniei, chiar dacă economia italiană este semnificativ mai mică, deoarece impactul valurilor de căldură asupra creşterii economice a Italiei a ajuns la 1,19 puncte procentuale faţă de 0,54 puncte în Germania, subliniază autorii raportului.

Adăugând Belgia cu 9,4 miliarde de euro şi Ţările de Jos cu 9,2 miliarde de euro, ponderea acestor cinci economii în pierderile totale ajunge la 81% din total, adaugă autorii studiului.

"Căldura poate reduce producţia fără a provoca daune vizibile clădirilor sau echipamentelor", explică Allianz, care indică faptul că datele din sectorul manufacturier din India scot la lumină o legătură între condiţiile de căldură extremă şi o scădere a productivităţii lucrătorilor, precum şi o creştere a absenteismului.

2027 va fi un nou an de căldură excepţională

Mai mult, Allianz avertizează că 2027 va fi probabil un nou an de căldură excepţională la nivel mondial şi este foarte probabil să devină cel mai fierbinte an înregistrat vreodată.

Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM) prognozează că, între 2026 şi 2030, temperaturile medii anuale la suprafaţă la nivel global vor fi cu 1,3 grade C - 1,9 grade C peste media din perioada 1850-1900.

Mai mult, un fenomen meteo El Nino foarte intens este deja în curs de formare şi ar putea costa 451 de miliarde de dolari la nivel global, sau 0,24% din PIB-ul estimat al 144 de economii, majoritatea pagubelor producându-se în 2027, se arată în studiu.

Pentru cele 27 de state membre ale UE, pierderea netă datorată acestui fenomen s-ar putea ridica la 24 de miliarde de dolari, sau 0,09% din PIB (excluzând secetele, incendiile forestiere şi alte evenimente extreme), cu un efect inflaţionist asupra preţurilor, conform Agerpres.

Caniculă record în Europa: 410 milioane de oameni, afectați de temperaturi de peste 35 de grade Celsius

Regiuni din Europa unde locuiesc 410 milioane de persoane au fost afectate de temperaturi de peste 35 de grade Celsius cel puţin o dată în decursul valului de caniculă, mai ales în perioada 15-30 iunie, adică peste două treimi din populaţia continentului, potrivit unei analize AFP citată de Agerpres.

În timpul caniculei din 2003, 320 de milioane de persoane au fost expuse la astfel de niveluri de temperatură în Europa (cu excepţia Turciei) în perioada 1-17 august, a calculat AFP pornind de la temperaturile maxime zilnice furnizate de Observatorul pentru Secetă şi de la date privind populaţia oferite de Joint Research Center.

Acum valurile de căldură au devenit mai puternice și ajung mai devreme. La sfârşitul lui iunie 2026, într-un moment sau altul al valului de caniculă, temperaturi de peste 35 de grade Celsius au afectat aproape toată populaţia Franţei metropolitane, peste 80% din populaţia spaniolă şi aproape trei sferturi din populaţia Italiei.

Valul de caniculă s-a extins din Peninsula Iberică până în Ucraina, trecând prin Balcani şi prin Germania.

În Spania, într-o zonă în jurul oraşului Lerida (Catalonia), valoarea de 35 de grade Celsius a fost depăşită timp de cel puţin 16 zile consecutive, potrivit unei analize realizate de AFP pe baza datelor furnizate de observatorul european.

În centrul şi estul Europei, temperaturile au depăşit mai rar astfel de valori. Valoarea de 35 de grade Celsius nu a fost depăşită mai mult de trei zile în Polonia şi nu mai mult de patru în Ucraina spre exemplu.

Cu toate acestea, recorduri absolute de temperatură au fost doborâte în Germania, Polonia, Slovacia, Republica Cehă şi Ungaria, iar pentru luna iunie, în Regatul Unit şi Elveţia.

Temperaturile medii în Franţa au atins valori record, înregistrându-se cele mai calde nopţi măsurate vreodată în această ţară.

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