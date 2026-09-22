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Medicii legiști au stabilit cauza morții actriței americane Hayden Panettiere

Elena Aurel Autor: Elena Aurel
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imagine cu actrita Hayden Panettiere
Actrița Hayden Panettiere. Sursa foto: Agerpres

Actrița americană Hayden Panettiere a murit pe 16 august, la doar 36 de ani. Potrivit unui medic legist din Statele Unite, decesul a avut loc după consumul unui amestec de medicamente care conținea, printre altele, fentanil, relatează AFP, potrivit Agerpres.

În urma autopsiei, medicii legiști nu au identificat urme de traumatism, iar cazul a fost încadrat drept un deces accidental, potrivit autorităților implicate în anchetă.

Conform analizelor, cauza decesului a fost ingestia de fentanil, în combinație cu o versiune generică a medicamentului Xanax, un relaxant muscular și un medicament antipsihotic. 

Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili cum a ajuns actrița să intre în posesia medicamentelor respective. Acest caz amintește de cazul actorului Matthew Perry, care a murit în 2023. 

Hayden Panettiere, născută în 1989, și-a început cariera încă din copilărie și a devenit cunoscută prin roluri în seriale precum „Heroes” și „Nashville”, dar și în filme precum „Scream 4” și „Scream VI”.

În memoriile sale, actrița a vorbit despre presiunile vieții de copil-vedetă, dependență și relația tensionată cu mama sa.

După nașterea fiicei sale, în 2014, actrița s-a confruntat cu depresia și problemele legate de alcool, iar custodia copilului a revenit tatălui, pugilistul ucrainean Vladimir Kliciko. Ea a explicat că decizia a fost necesară pentru a se putea concentra asupra recuperării și pentru a deveni mama de care fiica sa avea nevoie.

"Treceam printr-o perioadă foarte dificilă. Ştiam că trebuia să o pun pe ea pe primul loc, pentru a putea primi ajutorul de care aveam nevoie şi a deveni mama de care ea avea nevoie", a spus ea într-un interviu.

Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani

Actriţa americană Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani, iar familia sa a confirmat decesul și a transmis că își va aminti mereu de bucuria și lumina pe care le-a adus celor din jur. 

„Cu profundă tristeţe împărtăşim dispariţia iubitei noastre Hayden. A fost o lumină incredibilă şi o forţă a naturii care a adus dragoste şi bucurie incomensurabile tuturor celor care au cunoscut-o şi milioanelor de oameni care au urmărit-o pe ecran”, a declarat tatăl actriţei.

După moartea acesteia, au apărut speculații cu privire la circumstanțele decesului. Mama actriței, Lesley Vogel, a făcut acuzații la adresa fostului iubit al fiicei sale, Brian Hickerson.

Potrivit revistei People, autoritățile au fost chemate la locuința din Greenville, Carolina de Sud, după ce Hayden Panettiere a fost găsită inconștientă. În înregistrările serviciilor de urgență apar referiri la o posibilă supradoză și la un stop cardiac.

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