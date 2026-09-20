A trecut prin sărăcie, cancer și un accident, apoi a ajuns să lucreze la NASA. 20 de zile mai târziu, Rose Ferreira a fost concediată misterios

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Rose Ferreira, fostă angajată NASA, a fost concediată la 20 de zile după ce a dezvăluit public dispariția temporară a unui articol despre povestea sa dramatică de viață de pe site-ul agenției spațiale.

Înainte să lucreze la NASA, Rose Ferreira a trecut prin mai multe obstacole în viață de la sărăcie, lipsa unei locuințe și un diagnostic de cancer de col uterin.

Povestea sa a fost prezentată de NASA într-un articol, însă în 2025, relatarea a dispărut temporar de pe site-ul NASA. Ulterior, la 20 de zile după ce Ferreira a făcut publică dispariția materialului, ea a fost concediată de agenția spațială, scrie Times of India.

De menționat că nu există dovezi publice că cele două fapte ar avea legătura, dar succesiunea lor a generat numeroase întrebări.

Ferreira a crescut în Republica Dominicană, într-o familie extrem de săracă. Încă din copilărie era fascinată de Univers și dorea să găsească răspunsuri la dileme despre Soare, Lună și lumea din jurul ei.

La 16 ani, ea a plecat legal în Statele Unite ale Americii. Însă viața în New York nu a fost precum visa. După destrămarea unei căsnicii timpurii, ea a ajuns fără adăpost. A trăit aproximativ trei ani sub un pod de pe 96th Street, în Manhattan.

„Toată lumea mi-a întors spatele și am ajuns fără adăpost”

„Toată lumea mi-a întors spatele și am ajuns fără adăpost”, a relatat Ferreira. Apoi, și-a obținut diploma GED și a început studiile la Hunter College, chiar dacă a fost avertizată că pregătirea sa slabă la matematică îi va face problematică o carieră în domeniul științific. Totuși, ea a continuat.

În anul 2016, în timp ce lucra ca îngrijitoare la domiciliu, Ferreira a primit o altă veste proastă. Ea a fost diagnosticată cu cancer de col uterin, iar în 2017 a fost lovită de o mașină în timp ce se întorcea de la serviciu.

În perioada recuperării, șFerreira și-a continuat studiile de la distanță la Arizona State University, obținând o diplomă în astronomie și științe planetare. Ulterior, ea a urmat un master în ingineria sistemelor spațiale la Johns Hopkins University.

A lucrat la proiectul James Webb



În anul 2022 a fost prima experiență a ei la NASA, respectiv un stagiu la Goddard Space Flight Center. A lucrat împreună cu echipa implicată în publicarea primei imagini deep-field realizate de telescopul spațial James Webb. Tot atunci, a făcut și o versiune în limba spaniolă a unui clip NASA.

Ferreira a fost mentorată de Thomas Zurbuchen, fost administrator asociat al Direcției pentru Misiuni Științifice a NASA. Ea a avut ocazia să îl însoțească la sediul agenției.

În același an, NASA i-a publicat povestea, iar Ferreira a fost selectată și pentru programul Brooke Owens Fellowship, destinat sprijinirii femeilor și altor persoane subreprezentate în industria aerospațială.

În 2024, NASA a angajat-o ca analist cu normă întreagă. În același an, a fost recunoscută la Casa Albă drept unul dintre tinerii lideri hispanici din industria spațială.

Cum a dispărut profilul ei de pe site-ul NASA



În anul 2025, povestea publicată de NASA a dispărut temporar de pe site-ul agenției. Ferreira se recupera în momentul acela după o pneumonie când a fost contactată de un profesor ce a văzut că materialul nu mai era disponibil.

Dispariția articolului a avut loc într-un context în care administrația Donald Trump impunea schimbări majore în agențiile federale, inclusiv revizuirea ori eliminarea unor programe și materiale asociate inițiativelor cu privire la diversitatea, echitatea, incluziunea și accesibilitatea.

Potrivit Space.com, profilurile angajaților de la Goddard erau analizate în acel moment. NASA a transmis că articolul lui Ferreira a fost retras temporar în cadrul acestei verificări. Ulterior, pagina a fost repostată online la câteva zile.

Dar pentru Ferreira, dispariția nu a fost un simplu incident. Povestea era o parte importantă din parcursul ei, de la lipsa unei locuințe și problemele financiare până la o carieră în domeniul spațial.

Ferreira a vorbit public despre situație pe Threads, postarea a devenit virală, cu peste 85.000 de aprecieri și 11.000 de distribuiri.

Concediată la trei zile după revenirea la serviciu



Ferreira a fost declarată aptă să se întoarcă la muncă pe 21 februarie 2025. După trei zile a fost chemată de superiorul ei. I s-a spus că nu își îndeplinea responsabilitățile postului. După întâlnire, a fost dusă afară din clădire

Concedierea a venit la 20 de zile după ce ea a vorbit public privind dispariția profilului său de pe site-ul NASA. NASA nu a comentat, nu a dat detalii despre motivul concret al concedierii.

Ferreira era încă angajată în perioada de probă, într-un context în care administrația americană voia să scadă numărul angajaților federali. Ea spune însă că acest statut nu i-a fost invocat ca motiv al concedierii. Mai mult, momentul a ridicat semne de întrebare, Casa Albă a anunțat pe 19 februarie că angajații aflați în perioada de probă urmau să fie exceptați de la disponibilizările planificate.

Nu există dovezi publice că Ferreira a fost concediată din cauza postării sale

Dar nu există dovezi publice că Ferreira a fost concediată din cauza postării sale despre profilul NASA. Concedierea s-a întâmplat într-o perioadă de scăderi și schimbări ample în administrația federală americană. Legătura dintre cele două evenimente rămâne neelucidată.

Pentru Ferreira pierderea locului de muncă a fost foarte dificilă. În anii petrecuți la NASA, a ajuns să lege relații apropiate cu colegii și a primit sprijinul acestora în perioadele dificile ale vieții sale.