Italia elimină taxa auto pentru majoritatea vehiculelor mici și mijlocii. Anunțul premierului Giorgia Meloni

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Italia va elimina taxa auto pentru aproximativ 14,5 milioane de autoturisme și motociclete, a anunțat premierul Giorgia Meloni. Măsura ar urma să aibă un impact de peste 2 miliarde de euro asupra bugetului de stat, aflat deja sub presiune, relatează Reuters și ANSA, citate de Agerpres.

Decizia este luată în contextul alegerilor legislative de anul viitor, în condițiile în care guvernul încearcă să câștige mai mult sprijin din partea alegătorilor.

Coaliția conservatoare condusă de Giorgia Meloni este în urma opoziției de centru-stânga în sondaje și este presată și de noul partid de extremă-dreapta Viitorul Național (Futuro Nazionale, FN), condus de Roberto Vannacci, care continuă să crească în sondaje.

"Astăzi, guvernul elimină una dintre taxele cele mai detestate de italieni", a transmis Giorgia Meloni într-un comunicat, în care s-a referit la aşa-numitul "bollo auto".

Măsura vizează toate motocicletele și mai mult de 70% dintre autoturismele mici și medii, cu o putere de până la 80kW. Fiecare cetățean va putea beneficia de facilitate pentru un singur vehicul, conform comunicatului transmis de biroul premierului.

În 2027, măsura ar urma să coste statul 2,36 miliarde de euro, potrivit proiectului consultat de Reuters, care arată că nu este clar de unde va obţine Meloni fondurile necesare pentru finanţarea acestei iniţiative.

Datoria publică a Italiei, la aproape 139% din PIB

Potrivit celui mai recent plan bugetar, care ar urma să fie actualizat în următoarele săptămâni, Italia estimează că datoria publică va ajunge în acest an la aproape 139% din PIB. Nivelul ar depăși datoria Greciei, ceea ce ar plasa Italia pe primul loc în zona euro în ce privește gradul de îndatorare.

Partidele aflate la guvernare au salutat măsura, pe care o consideră parte din planul de reducere a taxelor, în timp ce adversarii acesteia au criticat-o și au acuzat guvernul că încearcă să distragă atenția de la scumpirea carburanților.

"Este ca şi cum ai trata pneumonia cu o pastilă pentru gât", a spus Rossano Sasso, un consilier apropiat al lui Vannacci.

În Italia, carburanții s-au scumpit constant în ultimele luni, pe fondul conflictului dintre SUA și Iran, care afectează fluxurile de aprovizionare la nivel global. Pentru a limita impactul acestor creșteri asupra consumatorilor, guvernul a alocat până în prezent 2,8 miliarde de euro pentru reducerea accizelor.