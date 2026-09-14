Boom-ul AI din SUA declanșează investiții de 110 miliarde de dolari în energie

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Boom-ul centrelor de date pentru inteligența artificială din SUA ar putea necesita investiții de 110 miliarde de dolari în noi capacități de producție a energiei până în 2030.

Expansiunea rapidă a centrelor de date în SUA va necesita investiţii de 110 miliarde de dolari pentru construirea unor noi facilităţi pentru producţia a 45 de gigawaţi de energie electrică până în 2030, conform unei analize a agenţiei de evaluare Moody's Ratings, transmite Bloomberg.

Marea majoritate a acestor noi capacităţi - peste 30 de gigawaţi - vor fi centrale pe gaze naturale, care vor consuma o cantitate suplimentară de aproximativ 113 milioane metri cubi de gaze. Restul va fi asigurat de centralele fotovoltaice şi sisteme de stocare a energiei, în timp ce repornirea unor reactoare nucleare va contribui cu mai puţin de 5% din total. Un gigawatt este echivalent, aproximativ, cu producţia unui reactor nuclear convenţional.

Aceste prognoze publicate luni de Moody's Ratings se bazează pe calculele Agenţiei Internaţionale pentru Energie, potrivit căreia centrele de date vor consuma 426 de terawaţi-oră în 2030, dublându-şi astfel ponderea în consumul total de electricitate al SUA, până la 10%, faţă de nivelurile din 2025.

Construcţia de noi centrale electrice în valoare de 110 miliarde de dolari ar putea majora costurile energiei electrice

Analiştii Moody's au cuantificat resursele necesare pentru a genera electricitatea necesară centrelor de date destinate inteligenţei artificiale şi cloud computing-ului - tehnologii care alimentează cea mai mare creştere a cererii de energie electrică din SUA din ultimele decenii şi care impun o dezvoltare masivă a infrastructurii adiacente.

Construcţia de noi centrale electrice în valoare de 110 miliarde de dolari ar putea majora costurile energiei electrice din SUA cu sume cuprinse între 25 şi 30 de miliarde de dolari pe an. Modul în care aceste costuri vor fi transferate pe seama consumatori va depinde de procesul de stabilire a tarifelor şi de alte reglementări privind alocarea costurilor în fiecare regiune, a precizat Ryan Wobbrock, vicepreşedinte la Moody's Ratings.

După două decenii de creştere modestă a cererii de electricitate, SUA întâmpină dificultăţi în a impulsiona construcţia de centrale pe gaze, într-un sector caracterizat, de regulă, prin perioade lungi de implementare. Aceste centrale pe gaze sunt extrem de căutate deoarece pot să îşi crească producţia la comandă, spre deosebire de sursele regenerabile, a căror funcţionare depinde de lumina soarelui şi de viteza vântului.

Pe fondul îngrijorărilor legate de costuri, "politicienii şi autorităţile de reglementare, atât la nivel federal, cât şi statal, solicită mai mult timp pentru a analiza şi stabili tarifele, ceea ce creează o nouă sursă de posibile întârzieri pentru noile proiecte de centre de date. Ritmul de dezvoltare a centrelor de date depăşeşte tot mai mult viteza cu care reţeaua electrică îşi poate extinde capacităţile de generare, transport şi interconectare", concluzionează raportul coordonat de Ryan Wobbrock, conform Agerpres.

Trump nu se teme că AI va distruge omenirea și vrea ca SUA să fie lider în domeniu. Congresmenii cer mai multe reglementări

Pe lângă temerile legate de creșterea prețului la curent, specialiștii și civilii americani iau în considerare și scenarii mai dramatice în care Inteligența Artificială ar putea scăpa de sub control. Președintele american Donald Trump nu se teme că inteligența artificială (AI) ar putea duce la dispariția omenirii, ci că SUA s-ar putea afla într-o situație 'foarte proastă' dacă nu se poziționează în fruntea cursei pentru dezvoltarea acestui sector; aceasta, în pofida avertismentelor lansate de cercetători de la Anthropic în sensul că evoluția rapidă a AI ar putea duce la dispariția rasei umane într-un viitor nu foarte îndepărtat, a consemnat Reuters.

Întrebat de jurnaliști, pe aeroportul din Dallas, dacă se teme că inteligența artificială ar putea duce la dispariția omenirii, Donald Trump a răspuns: 'Nu, nu am nicio astfel de îngrijorare'.

Liderul de la Casa Albă s-a declarat în schimb îngrijorat de faptul că Statele Unite s-ar putea afla într-o 'poziție foarte proastă' dacă nu se vor instala în fruntea cursei pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

"Suntem înaintea Chinei şi a tuturor celorlalţi şi vom continua să fim"

Preşedintele american Donald Trump a criticat dur, luni, o "conspiraţie bolnavă" împotriva inteligenţei artificiale (AI), respingând apelurile la o reglementare mai strictă a acestei tehnologii, pe fondul preocupărilor în creştere privind impactul ascensiunii rapide a AI asupra viitorului umanităţii, au consemnat AFP şi Reuters.

"Singurul control sau măsură de siguranţă de care are nevoie AI este un PREŞEDINTE PUTERNIC ŞI INTELIGENT (cu un IQ ridicat!), iar Statele Unite au, din plin!", a subliniat preşedintele SUA pe platforma sa, Truth Social, adăugând că de pe urma dubiilor create în jurul dezvoltării inteligenţei artificiale ar avea de câştigat China.

"Avem deja putere penală şi de reglementare imensă asupra acestor companii! O conspiraţie BOLNAVĂ este în plină desfăşurare împotriva AI şi a centrelor de date, iar singura care se bucură este China", a scris Trump, în contextul în care acţiunile companiilor din domeniul inteligenţei artificiale au scăzut brusc la nivel mondial luni, după ce liderii unora dintre cele mai mari nume din industrie au cerut încetinirea ritmului de dezvoltare a acestei tehnologii.

"CINE CAŞTIGĂ CURSA AI CAŞTIGĂ TOTUL! Suntem înaintea Chinei şi a tuturor celorlalţi şi vom continua să fim", a adăugat el, avertizându-i pe "teoreticienii conspiraţiei", pe "trădători" şi pe cei responsabili de scurgeri de informaţii către presă.

Liderul de la Casa Albă l-a vizat şi pe directorul executiv al Anthropic, Dario Amodei, care a pledat sâmbătă pentru încetinirea dezvoltării AI - o poziţie susţinută şi de directorul executiv al OpenAI, Sam Altman, precum şi de Elon Musk.

"Administraţia Trump i-a oprit pe oamenii din AI să facă lucruri rele - sau potenţial rele, precum Dario (de la Anthropic!), care acum se preface a fi un îngeraş perfect", conform Agerpres.

Europa riscă să finanţeze boom-ul AI în SUA fără să culeagă roadele

Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a avertizat luni că Europa ar putea suporta o parte din nota de plată pentru boom-ul inteligenţei artificiale în Statele Unite fără să beneficieze însă de aceeaşi creştere, informează AFP.

"În prezent, europenii finanţează, încă o dată, tehnologia disruptivă a timpului nostru: inteligenţa artificială. Şi, încă o dată, majoritatea banilor merg către Statele Unite", a declarat Lagarde într-un discurs ţinut la Viena. Ea a menţionat că gospodăriile din zona euro deţin acţiuni în valoare de aproximativ 440 de miliarde de euro la giganţii tehnologici americani precum Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Meta şi Nvidia.

Potrivit preşedintei BCE, investiţiile masive în inteligenţă artificială ale giganţilor tehnologici americani, finanţate parţial prin datorii, contribuie la creşterea randamentelor obligaţiunilor pe termen lung în Statele Unite. Însă dobânzile europene urmează în mare măsură tendinţa dobânzilor americane. La final, "Europa va suporta o parte din costul acestui boom prin propriile costuri de împrumut", a subliniat Lagarde.

În acest context, "întrebarea care se pune este dacă Europa va beneficia şi ea de creşterea care însoţeşte AI", a subliniat Lagarde. Miza este cu atât mai mare cu cât inteligenţa artificială reprezintă una dintre principalele speranţe pentru revitalizarea productivităţii europene, într-un moment în care îmbătrânirea demografică reduce forţa de muncă disponibilă şi când Europa se confruntă cu nevoi semnificative de investiţii, a adăugat Lagarde.

În opinia preşedintei BCE, Europa are nevoie de modele de inteligenţă artificială "suficient de puternice" care să ruleze pe infrastructura europeană. Prin urmare, continentul european nu poate "pur şi simplu să cumpere" această tehnologie din altă parte, a subliniat Lagarde.

Acest punct de vedere este confirmat de faptul că, anul trecut, Statele Unite au produs 59 de modele importante de Inteligenţă Artificială, comparativ cu 35 pentru China şi doar câte unul pentru Franţa şi Marea Britanie, conform raportului Stanford AI Index, conform Agerpres.

Un număr tot mai mare de parlamentari americani solicită noi reglementări pentru AI

În paralel, un număr tot mai mare de parlamentari americani solicită noi reglementări pentru sistemele de AI, în urma avertismentelor grave lansate de doi cercetători de la compania Anthropic, potrivit cărora evoluția rapidă a acesteia ar putea duce la dispariția rasei umane într-un viitor nu foarte îndepărtat.

Săptămâna aceasta, Jacob Coxon, cercetător la Anthropic, a anunțat că demisionează, afirmând că 'oamenii care dezvoltă AI cred cu tărie că aceasta ne-ar putea ucide pe toți până la sfârșitul deceniului'. Evan Hubinger, cercetător în cadrul aceleiași companii, a susținut afirmațiile lui Coxon. 'Credem cu adevărat că AI ar putea ucide toți oamenii', a scris Hubinger pe platforma X. 'Personal, consider că probabilitatea este de peste 10% în următorul deceniu'.

Aceste avertismente vin în contextul unor recente incidente în care agenți AI au acționat necontrolat, încercând să pirateze sisteme externe, precum și al demisiei mai multor cercetători specializați în siguranța AI, preocupați de riscurile asociate acestei tehnologii.

Atât politicienii democrați, cât și cei republicani din SUA au reacționat cu îngrijorare, solicitând măsuri concrete.

'Washingtonul trebuie să se trezească și să trateze această problemă cu seriozitate', a îndemnat pe X senatorul democrat de Arizona Mark Kelly, referindu-se la riscurile tehnologiei AI.

Republicanii vor să convoace o 'sesiune specială privind AI'

La rândul său, senatorul republican de Texas Ted Cruz - care conduce o comisie senatorială ce supervizează Departamentul pentru Comerț al SUA, unde activează cercetători specializați în siguranța AI - a vorbit la talk-show-ul The View despre necesitatea unei legislații care să reglementeze 'riscurile catastrofale' asociate inteligenței artificiale.

Reprezentanta Anna Paulina Luna, republicană din Florida, a solicitat în ce o privește, într-o postare pe platforma X, ca președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, să convoace o 'sesiune specială privind AI'. Camera Reprezentanților se află în pauză săptămâna aceasta, urmând să-și reia activitatea săptămâna viitoare.

Un purtător de cuvânt al companiei Anthropic - care se pregătește pentru o listare la bursă la o valoare estimată de unii investitori la 2 trilioane de dolari, notează Reuters - a precizat joi că aceasta va continua să testeze în mod riguros 'modele sau capacități periculoase în domenii precum securitatea cibernetică și biologia'.

Directorul executiv al OpenAI, Sam Altman, le-a transmis angajaților, la o reuniune desfășurată săptămâna aceasta, că există deschidere față de ideea de a încetini dezvoltarea sistemelor de inteligență artificială ale companiei, potrivit Bloomberg News.

Concurentul Anthropic, care se pregătește la rândul său pentru o ofertă publică inițială (IPO), nu a comentat pe marginea reuniunii. La începutul acestei săptămâni, OpenAI a anunțat că susține implementarea unor cerințe naționale obligatorii privind siguranța AI în Statele Unite.

Adevărata amenințare a inteligenței artificiale (IA). Marius Luican: „Consumatorul nu mai are cum să scape” / video