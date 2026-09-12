Actorul japonez Kuranosuke Sasaki, decorat de Nicușor Dan, a vizitat Palatul Cotroceni / video

Actorul japonez Kuranosuke Sasaki, la Palatul Cotroceni

Actorul japonez Kuranosuke Sasaki a vizitat Palatul Cotroceni.

Actorul japonez Kuranosuke Sasaki, decorat recent de președintele Nicușor Dan pentru contribuția sa la consolidarea relațiilor culturale dintre România și Japonia, a vizitat Palatul Cotroceni, unde o reprezentantă a palatului i-a vorbit despre istoria acestuia.

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Miercuri, președintele Nicușor Dan a semnat decretul prin care actorul japonez Kuranosuke Sasaki a fost decorat pentru contribuția sa la consolidarea dialogului dintre România și Japonia. Artistul nipon a făcut parte din distribuția unor spectacole regizate de Silviu Purcărete.

"În semn de apreciere pentru contribuţia importantă la consolidarea diplomaţiei culturale şi a dialogului dintre România şi Japonia, precum şi pentru implicarea în proiecte de anvergură menite să promoveze dramaturgia şi teatrul românesc la nivel internaţional, preşedintele Nicuşor Dan a conferit Ordinul 'Meritul Cultural' în grad de Comandor, Categoria D - "Arta spectacolului", domnului Kuranosuke Sasaki", a transmis Administraţia Prezidenţială.

Cine este Kuranosuke Sasaki

Actorul Kuranosuke Sasaki s-a născut în Kyoto, Japonia, în 1968. Potrivit site-ului Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu (FITS), acesta a fost membru fondator şi actor principal al companiei de teatru studenţesc "Planet Pistachio". După ce a părăsit compania în 1998, acesta s-a stabilit la Tokyo, unde şi-a construit o carieră în teatru, cinema şi televiziune.

Printre cele mai importante spectacole în care a jucat se numără: "Avarul" (de Moliere, regia Silviu Purcărete), "Leul în iarnă" (de James Goldman), "Richard III" (de Shakespeare, regia Silviu Purcărete), "Bent" (de Martin Sherman), "Macbeth" (de Shakespeare, regia Andrew Goldberg), "Închisoarea îngerilor" (după romanul lui Stephen King), "Scrisori de dragoste" (de A. R. Gurney). În palmaresul său se regăsesc și numeroase roluri în spectacole bazate pe piese originale japoneze şi kabuki.

Referitor la activitatea sa în lumea filmului, pe lângă apariţiile sale în seriale de dramă, sunt rolurile din lungmetraje precum "Samurai Hustle", "We Make Antiques" şi "Godzilla-1.0".

Este laureat al mai multor premii importante de teatru, printre care Premiul Academiei din Japonia şi Premiul pentru Cultură Kyoto.

Anul trecut, Kuranosuke Sasaki a primit o stea pe Aleea Celebrităţilor de la Sibiu - un gest simbolic de preţuire a marilor artişti, în timpul FITS, potrivit sursei citate.