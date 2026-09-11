Medici din Grecia, arestați după moartea artistului Giorgos Mazonakis în timpul unei proceduri anti-îmbătrânire

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Doi medici au fost reținuți de autoritățile din Grecia în urma decesului cântărețului Giorgos Mazonakis, un artist marcant al scenei etno-pop elene, care a murit miercuri la vârsta de 54 de ani. Artistul a suferit un stop cardiac fatal în timp ce se afla într-o clinică privată pentru o procedură de schimb plasmatic, un tratament promovat în ultimii ani împotriva îmbătrânirii, potrivit agenției AFP.

Cei doi medici, soț și soție, au susținut că nu poartă nicio vină pentru stopul cardiac suferit de pacient și au afirmat inițial că artistul ar fi leșinat înainte ca aparatura medicală să fie pusă în funcțiune. Deși polițiștii i-au eliberat miercuri după o primă rundă de audieri, cadrele medicale au fost puse sub arest joi. Anchetatorii au identificat neconcordanțe majore între susținerile acestora și probele adunate la fața locului. Datele au indicat că procedura de filtrare a sângelui a început deja în momentul în care cântărețul a devenit inconștient.

Avocatul celor doi medici, Nikos Agapinos, a declarat pentru presa elenă că ei lucrau „într-o clinică legală, cu echipamente corect înregistrate”, notează Agerpres.

Procedura de filtrare a sângelui, mutată din spitale în zona comercială a frumuseții

Schimbul plasmatic este o intervenție medicală complexă, utilizată în mod tradițional pentru a extrage toxinele sau anticorpii nocivi din sânge în cazul unor boli autoimune severe, cum este scleroza în plăci. În ultimii ani, metoda a început să fie promovată agresiv drept soluție anti-îmbătrânire, fără garanții de siguranță în afara secțiilor spitalicești specializate.

Mai mulți reprezentanți din domeniul sănătății au atras atenția că manevra implică riscuri mari și impune asistența unei echipe medicale complete de terapie intensivă, dotare care adesea lipsește din cabinetele private de estetică.

Ministrul Sănătății din Grecia: „Este o zonă gri”

Decesul artistului a forțat autoritățile de la Atena să admită că normele actuale au rămas în urma ofertei tot mai diversificate de tratamente oferite de mediul privat. Ministrul grec al Sănătății, Adonis Georgiadis, a explicat contextul legislativ la postul de televiziune Action24 TV: „În prezent nu există un cadru de reglementare. Acest domeniu medical evoluează rapid, depăşind legile existente”.

Ulterior, oficialul guvernamental a subliniat riscurile administrării unor asemenea protocoale în cabinete mici și a catalogat intervenția ca fiind incompatibilă cu statutul unei astfel de unități.

„Este absolut sigur că această activitate este ilegală. Este interzis să se realizeze (un schimb plasmatic) în afara unui mediu spitalicesc”, a declarat ministrul Adonis Georgiadis pentru televiziunea publică ERT.

Giorgos Mazonakis a fost una dintre cele mai puternice și iubite voci ale muzicii grecești, cu o carieră de peste trei decenii și o legătură strânsă cu publicul prin piesele sale etno-pop. Artistul se pregătea să urce din nou pe scenă pe 30 septembrie, când avea programat un concert de amploare la Atena, eveniment așteptat de mii de admiratori.