Donald Trump:  'Dividend' de 5.000 de dolari pentru fiecare cetățean dacă republicanii păstrează controlul asupra Congresului

Donald Trump, președintele SUA. Sursa foto: Agerpres

Donald Trump a promis plata unui 'dividend' de 5.000 de dolari pentru fiecare cetățean adult dacă partidul său păstrează controlul ambelor camere ale Congresului în urma alegerilor legislative din noiembrie, scrie AFP.

Liderul administrației americane, vorbind în cadrul unei convenții republicane organizate la Dallas, în Texas, a precizat că această sumă ar urma să fie cheltuită doar 'în Statele Unite'.

Cu mai puțin de două luni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie, un sondaj național Focaldata realizat în parteneriat cu Financial Times (FT), a arătat că doar 33% dintre alegătorii înregistrați din SUA aprobă activitatea lui Trump în calitate de președinte.

Gradul de aprobare al lui Trump în rândul alegătorilor republicani a scăzut, de asemenea, cu peste 2%, ajungând la 72%, marcând încă un minim istoric în sondajele FT.

Aproximativ 57% dintre repondenți au declarat că situația lor financiară s-a înrăutățit, invocând costul ridicat al vieții și inflația. În plus, 56% s-au opus tarifelor vamale recente impuse de administrație asupra unor bunuri din Canada.

Partidul Democrat menține un avantaj de 7% în fața republicanilor în rândul electoratului probabil, punând sub presiune majoritatea fragilă deținută de republicani în Congres.

Sondaj a fost realizat în perioada 28 august - 2 septembrie 2026, pe un eșantion de peste 2.100 de adulți americani, potrivit Agerpres.