Elon Musk i-a spus fostei sale iubite că are nevoie de „o legiune de copii înainte de războiul civil“

Sursa: Agerpres

Ashley St Clair, fosta iubită a lui Elon Musk și susținătoare a lui Donald Trump, a avertizat, la premiera de la Veneția a documentarului lui Alex Gibney despre fondatorul Space X, că acesta seamănă „diviziune deliberată” prin intermediul platformei sale de socializare .

În Musk, un nou documentar al regizorului Alex Gibney, fosta sa iubită, Ashley St Clair, spune că miliardarul i-a spus într-un mesaj text că vrea să aibă un copil cu ea pentru că avea nevoie de „o legiune de copii înainte de războiul civil”, potrivit The Guardian.

Cuplul a avut un fiu în 2024, dar ulterior, cei doi s-a despărțit de atunci. St Clair a spus că echipa lui Elon Musk i-a oferit o plată forfetară de 40 de milioane de dolari și o indemnizație lunară de 100.000 de dolari în schimbul semnării unui acord de confidențialitate, dar a retras oferta după ce ea a refuzat să o semneze.

Ashley St Clair: Cred că Elon Musk provoacă o diviziune deliberată

Întrebată la premiera documentarului de la Festivalul de Film de la Veneția dacă fostul ei partener se temea doar de un război civil sau încerca în mod activ să alimenteze unul, St Clair a spus: „Orice ar fi, ceea ce face el cu această platformă pe X nu poate fi ignorat, pentru că alimentează flăcări care nu există în lumea reală.”

„El creează ceva care provoacă efecte în lumea reală cu toate aceste contribuții la X”, a spus fosta susținătoare a lui Trump.

„Cred că provoacă o diviziune deliberată care poate fi catastrofală dacă nu este reglementată sau îmblânzită sau dacă nu ne facem partea în a o înăbuși”, a mai spus aceasta.

Documentarul de patru ore, pe care Gibney l-a filmat pe parcursul a trei ani, prezintă un portret cuprinzător al ascensiunii lui Musk de la un coleg de tehnologie într-un start-up de software la antreprenor în inginerie care vinde rachete și mașini electrice.

Elon Musk a oferit sprijinul AfD

Ulrich Siegmund, liderul regional al AfD, partidul care a obținut o victorie istorică duminică în Saxonia-Anhalt, i-a transmis mulţumiri lui Elon Musk, CEO-ul Tesla, după victoria în alegeri.

„Îți mulțumesc, Elon Musk, pentru sprijin și pentru perspectiva ta clară și extrem de importantă asupra evoluțiilor politice din vremurile noastre, inclusiv de aici, din Germania (...)", a scris Ulrich Siegmund pe X.

Chiar după ce a achiziționat Twitter, fostul nume al rețelei X, Elon Musk și-a manifestat deschis susținerea pentru formațiunea Alternativa pentru Germania (AfD).