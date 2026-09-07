După jucării, haine și articole sportive, a venit și rândul cărţilor din Rusia şi Belarus să fie interzise în Letonia

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Letonia a interzis importul de cărţi, ziare şi alte materiale tipărite din Rusia şi Belarus, subliniind lupta contra "dezinformării şi a propagandei de război".

Ministerul leton de Externe a afirmat că țara sa a interzis cărţile, ziare şi alte materiale tipărite din Rusia şi Belarus, relatează AFP.

"Interdicţia de import are ca scop protejarea intereselor de securitate ale Letoniei şi reducerea în continuare a legăturilor economice cu Rusia şi Belarus, care continuă să poarte şi să sprijine războiul de agresiune împotriva Ucrainei", a zis ministerul.

Letonia, ţară membră a NATO şi Uniunii Europene, are o minoritate rusofonă de aproximativ 15% din populaţie.

"Atacuri hibride" din partea Rusiei

Letonia este o aliată a Ucrainei, care s-a confruntat cu "atacuri hibride" din partea Rusiei de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina în anul 2022. Letonia are graniţe cu Rusia şi Belarus.

În contextul atacurilor cibernetice, incursiunilor cu drone şi a dezinformării, fostă republică sovietică, a investit major în securitatea sa în ultimii ani, convinsă că ar putea fi una dintre următoarele ţinte ale Federației Ruse.

Interdicția se aplică și hainelor, jucăriilor, articolelor sportive

Interdicţia a intrat în vigoare la 1 septembrie 2026 și se aplică şi altor bunuri de consum, inclusiv îmbrăcăminte, jucării şi articole sportive. De asemenea, sunt vizate produse de origine rusă sau belarusă care sosesc prin intermediul unor ţări terţe.

Conform guvernului leton, această măsură îşi propune "să consolideze rezilienţa societăţii şi să reducă vulnerabilităţile în spaţiul informaţional".

De asmenea, la începutul lunii august, premierul Letoniei a descris măsurile luate pentru a proteja infrastructurile ca răspuns la ameninţări privind posibile acte de sabotaj și operațiuni sub „steag fals”.

"Creştem securitatea infrastructurilor noastre critice, facem schimb constant de informaţii cu serviciile noastre secrete cu privire la paşii de urmat", a indicat Kaunas.

Totodată, pe 18 august 2026, datele a aproape două treimi din populația Letoniei au fost sustrase într-un atac cibernetic.

Importurile Letoniei din Rusia și Belarus, scădere drastică

Importurile Letoniei din Rusia şi Belarus s-au diminuat drastic de la începutul războiului din Ucraina, conform Ministerului de Externe, care a evidențiat o scădere de 91% a valorii totale a importurilor între 2022 şi 2025, de la 2,13 miliarde de euro la 193 de milioane de euro.

Cu toate acestea, cărţile şi materialele tipărite "constituiau încă una dintre cele mai importante categorii rămase de bunuri de consum importate din Rusia", a menționat ministerul.