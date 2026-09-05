Pompierii români se întorc acasă din Serbia după două săptămâni de luptă cu incendiile

Sursa foto: Agerpres

Cei 69 de pompieri români care au intervenit timp de două săptămâni pentru stingerea incendiilor de vegetație din Serbia revin sâmbătă în țară.

Cei 69 de pompieri români care au acţionat timp de două săptămâni în Republica Serbia revin în ţară, sâmbătă, după ce au fost alături de pompierii şi autorităţile din ţara vecină în lupta cu incendiile de vegetaţie care au afectat suprafeţe întinse şi comunităţi întregi.

"Au fost două săptămâni intense, cu intervenţii complexe, multe ore de muncă şi condiţii de teren dificile, dar şi cu experienţe noi. Le mulţumim şi îi felicităm pentru modul în care ne-au reprezentat dincolo de graniţele ţării. Le mulţumim, în egală măsură, şi omologilor sârbi pentru sprijinul oferit şi pentru spiritul de echipă dezvoltat pe tot parcursul misiunilor. Gândurile noastre de recunoştinţă se îndreaptă şi către comunităţile sârbe, oameni care ne-au primit cu căldură şi ne-au oferit, prin gesturile lor, motivaţia de a duce la bun sfârşit fiecare misiune. Două ţări, două echipe - aceeaşi misiune: să fie acolo unde este cea mai mare nevoie", a transmis Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, pe pagina sa de Facebook.

Misiunea a avut loc ca urmare a solicitării de asistenţă internaţională

Modulul terestru de intervenţie al României, format din 69 de pompieri şi 15 mijloace tehnice, a plecat pe 22 august spre Serbia pentru a sprijini autorităţile locale în gestionarea incendiilor de vegetaţie şi pădure.

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă informa la acea vreme că pompierii participanţi la misiune provin din judeţele Arad, Bihor, Braşov, Hunedoara, Ialomiţa, Sălaj, Sibiu, Timiş şi Vâlcea.

Misiunea a avut loc ca urmare a solicitării de asistenţă internaţională transmisă de autorităţile sârbe prin Mecanismul de Protecţie Civilă al Uniunii Europene, în contextul incendiilor care au afectat, în special, Rezervaţia Naturală Deliblato Sands, conform Agerpres.

Incendiile de vegetație au făcut ravagii în Serbia. Fumul dens a ajuns până la Sofia și Timișoara.

Serbia s-a confruntat în aceste zile cu 45 de incendii de vegetație active. Focul a ucis deja un bărbat în vârstă de 70 de ani, iar fumul dens rezultat din aceste incendii a ajuns deasupra regiunii capitalei bulgare Sofia, dar și deasupra Timișoarei. În consecință, autorităţile bulgare i-au îndemnat pe oameni să evite ieşirile prelungite în aer liber și să stea mai mult în case, transmite Agerpres, citând EFE.

Parchetul din oraşul sârb Smederevo, situat la aproximativ 50 de kilometri est de capitala Belgrad, a confirmat că un bărbat vârstnic a murit din cauza intoxicaţiei cu monoxid de carbon şi a arsurilor provocate de un incendiu, în timp ce un tânăr care a încercat să-l ajute a fost rănit.

Au fost 45 de incendii active, cel mai intens fiind în zona nisipoasă Deliblato, o rezervaţie naturală în nord-estul ţării, unde incendiul izbucnit în urmă cu aproape trei săptămâni a ars deja aproximativ 3.500 de hectare de ecosisteme protejate.

Alte două incendii majore a fost în zona muntelui Stolovi, unde au ars aproximativ 200 de hectare de pădure şi vegetaţie joasă, şi mai la sud de acesta, unde au ars circa 60 de hectare de pădure.

MAE a emis atenționare pentru românii care călătoresc în Serbia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a informat în august cetăţenii români care se aflau, tranzitau sau călătoreau pe teritoriul Republicii Serbia asupra faptului că a fost declarată stare de urgenţă în regiunea rezervaţiei naturale Deliblatska Pescara, din cauza incendiilor de vegetaţie.

Au fost afectate şi localităţile Grebenac, Bela Crkva, Kajtasovo, Kladovo.

MAE recomandă cetăţenilor români să evite zonele afectate de incendii şi să urmărească instrucţiunile autorităţilor locale. În situaţii de urgenţă, cetăţenii români aflaţi pe teritoriul Republicii Serbia pot apela numerele de urgenţă locale: +381-11192 (poliţia), +381-11193 (pompierii), +381-11194 (ambulanţa), precum şi +381-111987 (asistenţa auto).

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Belgrad: +381 11 36 70 361 şi +381 11 36 70 798, apelurile fiind redirecţionate către Centrul De Contact şi Suport pentru Cetăţenii Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, pe teritoriul Republicii Serbia au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Belgrad: +381 63 319 425, respectiv al Consulatului General al României la Vârşeţ: +381 644 584 833 şi al Consulatului General al României la Zajecar: +381 692 799 650.

MAE recomandă consultarea paginilor de internet belgrad.mae.ro, www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat”, care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie, potrivit Agerpres.

Autoritățile din Bela Crkva au declarat stare de urgență în zona care cuprinde localitățile Trujino naselje, Kajtasovo și Grebenac. Locuitorii din Trujino naselje au fost evacuați preventiv, iar alimentarea cu gaze naturale a fost oprită în întreaga comună, ca măsură de siguranță.

La operațiunile de stingere participă sute de pompieri, militari, membri ai serviciilor de intervenție, voluntari și localnici. În sprijinul autorităților sârbe a fost trimis și un avion rusesc de tip Ilyushin Il-76, care a efectuat mai multe intervenții asupra focarelor din Deliblatska Pescara, aruncând câte 42 de tone de apă. La operațiuni sunt folosite și elicoptere.

CITEȘTE ȘI: România trimite al treilea contingent de pompieri în Grecia

