SUA și Canada, tot mai aproape de ruptură. Departamentul de Justiție ar urma să suspende cooperarea cu guvernul canadian

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Relațiile dintre Statele Unite și Canada se tensionează din nou, după ce Departamentul de Justiție al SUA ar fi cerut suspendarea cooperării cu autoritățile canadiene.

Divizia antitrust a Departamentului de Justiţie al SUA a primit instrucţiuni la începutul acestei săptămâni să întrerupă orice colaborare cu guvernul canadian, a relatat vineri Wall Street Journal, citând e-mailuri, pe fondul unei dispute comerciale dintre Washington şi Ottawa, informează Reuters.

Cele două ţări vecine, aliaţi apropiaţi timp de decenii, au avut tot mai multe conflicte pe teme comerciale şi alte probleme de când preşedintele Donald Trump s-a întors la Casa Albă la începutul anului 2025. Disputa comercială a dus la impunerea unor tarife vamale de zeci de miliarde de dolari în comerţul transfrontalier.

Departamentul de Justiţie a numit relatarea ca fiind greșită într-o declaraţie trimisă prin e-mail către Reuters, spunând că "presupusa instrucţiune nu a fost dată nimănui". Totuși, nu au confirmat sau infirmat dacă au existat discuții în acest sens.

Diviziei i s-a cerut "să amâne temporar o întâlnire programată privind o investigaţie specifică până când echipa antitrust a Departamentului de Justiţie va avea mai mult timp să se pregătească", a declarat departamentul.

Casa Albă a transmis Reuters să se adreseze Departamentului de Justiţie, în timp ce guvernul canadian nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Liste care să detalieze domeniile de cooperare cu Canada

Trump a sugerat în mod frecvent ca ţara vecină Canada să fie un stat american, iar săptămâna trecută a ordonat redenumirea Lacului Ontario în "Lacul America".

Reamintim că președintele american Donald Trump şi-a anunţat joi, 27 august, decizia de a schimba numele celui mai mic din cele cinci Mari Lacuri nord-americane în cadrul conflictului comercial în curs de escaladare cu Canada, în care părţile şi-au impus reciproc taxe vamale pentru produse în valoare de miliarde de dolari.

Ordinul emis de Donald Trump afectează Sistemul de Informaţii privind Numele Geografice (GNIS) din SUA, care stabileşte standardele pentru hărţile oficiale americane, însă nu are nicio influenţă asupra convenţiilor privind denumirile din Canada sau din restul lumii.

De altfel, Google a precizat sâmbătă, 29 august, că utilizatorii Google Maps din SUA vor vedea numele Lake America, iar cei din Canada Lake Ontario, în timp ce în restul lumii se vor afişa ambele denumiri.

Reamintim că Google a procedat similar anul trecut şi în privinţa Golfului Mexic, redenumit de Trump Golful Americii chiar în prima zi a mandatului prezidenţial.

Premierul canadian Mark Carney a respins pe loc redenumirea Lacului Ontario, prin mijlocul căruia trece frontiera dintre Canada şi SUA. Totodată, premierul provinciei canadiene Ontario, Doug Ford, a amplasat pe malul canadian al lacului Ontario un panou gigantic pe care scrie „Lake Ontario. Now and Always” (n.red. „Lacul Ontario. Acum și întotdeauna”).

The Wall Street Journal a relatat că Lynda Marshall, şefa secţiei internaţionale a diviziei antitrust, a ordonat oficialilor, într-un e-mail de miercuri, să oprească orice cooperare privind cazurile şi orice angajament cu autorităţile canadiene privind problemele de politică, fără a oferi un motiv pentru această directivă.

Vineri, şefilor de secţie din cadrul diviziei li s-a cerut, într-un alt e-mail, să furnizeze liste care să detalieze domeniile de cooperare cu Canada până la sfârşitul zilei, se adaugă în raport, conform Agerpres.

Trump a anunțat un acord cu Canada cu câteva ore înainte de intrarea în vigoare a taxelor vamale de 50%

Administrația de la Washington pare că a început să pună tot mai multă presiune pe canadieni, totul cu scopul îndeplinirii unor obiective economice și strategice. De pildă, taxele vamale au devenit una dintre armele preferate ale președintelui american atunci când dorește să influențeze decizii sau negocieri la nivel internațional. În luna august părea că s-a ajuns la o soluționare a conflictului. Donald Trump a suspendat taxele vamale de 50% asupra unor bunuri canadiene, cu doar câteva ore înainte de intrarea lor în vigoare, în urma unor schimbări de poziție din partea canadienilor. Președintele SUA spune că Washingtonul și Ottawa au ajuns la un acord pe diverse chestiuni, fiind în așteptarea documentelor finale.

„Am suspendat tarifele de 50% împotriva Canadei, care urmau să intre în vigoare mâine dimineață, pentru o perioadă de trei zile, pe baza faptului că Canada și SUA, sub rezerva finalizării documentelor, au un ACORD!”, a scris atunci Trump pe Truth Social.

„Marele conductă Keystone XL, de mult distrusă de Somnorosul Joe Biden, ar putea fi trezită din mormânt!”, a adăugat Trump.

Câteva ore mai târziu urmau să intre în vigoare taxele vamale împotriva Canadei, care ar fi acoperit aproximativ 20 de miliarde de dolari din importurile canadiene, inclusiv băuturi alcoolice, produse lactate, vehicule, echipamente de hochei și alte bunuri. Se aștepta ca anumite produse alimentare, articole vestimentare, materiale sintetice și bunuri industriale să fie, de asemenea, afectate.

Trump a vorbit cu prim-ministrul canadian Mark Carney luni seară și, din nou, marți după-amiază, potrivit corespondentului FOX Business, Edward Lawrence.

Ce spune Mark Carney

Într-un comunicat, Mark Carney a declarat că cele două țări au fost angajate în „discuții intense” pentru a rezolva problemele comerciale nerezolvate și au făcut „progrese substanțiale”.

„În ultimele săptămâni, Canada a purtat discuții intense cu Statele Unite pentru a aborda problemele comerciale nerezolvate și pentru a oferi o mai mare certitudine și beneficii reale pentru întreprinderile, lucrătorii, fermierii și familiile canadiene”, a spus Carney.

„S-au făcut progrese substanțiale, deși mai sunt încă multe de făcut”, a continuat el.

„Întrucât aceste lucrări sunt în desfășurare, Statele Unite au fost de acord să amâne implementarea taxelor vamale de 50% asupra unei game de mărfuri canadiene, în temeiul Secțiunii 338 din Legea tarifară a SUA din 1930”, a precizat premierul canadian.

Totuși, conflictul dintre cele două state a fost din nou aprins, iar instituțiile americane și canadiene par să se pregătească de noi acțiuni și sancțiuni reciproce.

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