SUA au lansat moneda de 1 dolar cu chipul lui Donald Trump

Sursa foto: Agerpres

Monedele de 1 dolar cu portretul lui Donald Trump au intrat în circulație în Statele Unite.

Monetăria SUA a anunțat miercuri că monedele de 1 dolar cu portretul președintelui Donald Trump au intrat în circulație și sunt disponibile pentru cumpărare, pentru a marca împlinirea a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite. Este pentru prima dată din 1866 când o persoană în viață apare pe moneda americană, scrie POLITICO.

Monedele sunt vândute în pachete de 25 sau 100 de monede, la prețuri care pornesc de la 61 de dolari. Costul lor este între 1,55 și 2,44 dolari bucata, în funcție de pachet. Fața monedei prezintă inscripțiile „LIBERTY” și „IN GOD WE TRUST”, iar pe revers este reprezentat sigiliul prezidențial cu „250” inscripționat pe scut.

Punerea în circulație a monedei reprezintă o victorie pentru administrația Trump, care a depus eforturi pentru a imprima portretul președintelui pe moneda americană, în ciuda unei tradiții vechi de secole care a împiedicat apariția oricărei persoane în viață pe moneda Statelor Unite.

Este și cea mai recentă inițiativă a administrației de a consolida imaginea președintelui în identitatea națională. Numele și portretul său au apărut pe clădiri precum Centrul Kennedy, pe bannere amplasate pe clădiri federale, pe pașapoarte, pe permisele pentru parcurile naționale și pe o viză, cunoscută drept "golden card", lansată anul trecut.

Donald Trump vrea să apară și pe o bancnotă de 250 de dolari

În 1866, Congresul a interzis apariția portretului oricărei persoane în viață pe „bancnote, obligațiuni sau titluri de valoare” după ce un oficial al Departamentului Trezoreriei a făcut ca portretul său să apară pe o bancnotă de 5 cenți. În 2020, Donald Trump a promulgat o lege susținută de ambele partide, care a acordat Trezoreriei puterea de a emite monede de 1 dolar cu "modele reprezentative pentru aniversarea a 250 de ani a Statelor Unite".

Trump a propus și o bancnotă de 250 de dolari cu propriul portret, o inițiativă dificil de pus în aplicare din punct de vedere juridic, care l-ar transforma în prima persoană în viață din ultimele secole al cărei portret apare pe bancnota americană.

Democrații critică administrația Trump după lansarea monedei

Mai mulți parlamentari democrați au folosit lansarea noii monede pentru a critica modul în care administrația gestionează problemele legate de costul vieții înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului.

"Americanii nu își permit lucrurile de bază: alimente, locuințe sau servicii medicale. Și ce face Donald Trump? Încearcă să-și pună chipul pe orice suprafață plană pe care o găsește", a declarat pe rețelele sociale senatoarea Elizabeth Warren (democrată de Massachusetts).

Noile monede au apărut la începutul acestei săptămâni în marja summitului G20 din Carolina de Nord, unde angajați ai Trezoreriei au oferit câteva exemplare omologilor lor străini. Unul dintre miniștrii de finanțe prezenți a fost surprins să afle că moneda urma să intre în circulație în Statele Unite.