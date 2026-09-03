SUA, România, Bulgaria și Ungaria au neutralizat botnet-ul Sality, legat de Rusia. FBI laudă parteneriatul de lungă durată

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Statele Unite ale Americii, alături de România, Ungaria și Bulgaria, în colaborare cu partenerii privați din industrie CrowdStrike și Shadowserver Foundation, au realizat o operațiune de eliminare a botnet-ului și a infrastructurii malware-ului Sality, legate de Rusia, prin intermediul căruia au fost comise infracțiuni cibernetice, au relatat Reuters și LawFuel, citate de Focus.

Operațiunea multinațională a celor patru state a fost anunțată și într-o declarație specială a Departamentului de Justiție al SUA și reprezintă un efort care avansează primul pilon al Strategiei Cibernetice pentru America a președintelui Trump - „Modelarea comportamentului advers”.

Colaborare excelentă între SUA, România, Bulgaria, Ungaria și sectorul privat

Departamentul de Justiție notează că autoritățile federale de aplicare a legii au colaborat cu sectorul privat pentru a identifica și a perturba rețelele rău intenționate, a scala capacitățile naționale și a modela comportamentul advers prin degradarea instrumentelor și infrastructurii acestora.

„Infractorii cibernetici, botnet-urile și malware-ul reprezintă un pericol clar și prezent pentru securitatea și economia națiunii noastre. Acest efort reușit de a elimina botnet-ul Sality arată că, prin colaborare, sectorul public și cel privat pot fi o forță puternică pentru bine”, a declarat prim-procurorul adjunct al Statelor Unite, Bill Essayli.

Amenințarea botnet-ului Sality, neutralizată de cele păatru țări

Potrivit directoruui adjunct responsabil de Biroul FBI din Los Angeles, colaborarea crește eforturile de a neutraliza amenințarea reprezentată de botnet-ul Sality.

„Această colaborare unică între autoritățile internaționale de aplicare a legii și partenerii din sectorul privat nu face decât să îmbunătățească capacitățile de securitate cibernetică ale FBI și eforturile noastre de a neutraliza amenințarea reprezentată de botnet-ul Sality”, a declarat Patrick Grandy, director adjunct responsabil al Biroului FBI din Los Angeles.

„FBI-ul va continua să colaboreze cu partenerii noștri pentru a preveni alte atacuri cibernetice și furturi de la victimele din Statele Unite”, a adăugat el.

Rezultat al parteneriatului de lungă durată dintre autoritățile internaționale

Nu în ultimul rând, Kenneth DeChellis de la Biroul Inspectorului General al Serviciului de Investigații Criminale pentru Apărare (DCIS) precizează că amenințări precum botnet-ul Saality reprezintă o prioritate maximă pentru autoritățile americane.

„Protejarea integrității Rețelei Informaționale a Departamentului Apărării de amenințări clare precum botnet-ul Sality este o prioritate maximă pentru noi”, a declarat agentul special responsabil Kenneth DeChellis de la Biroul Inspectorului General al Serviciului de Investigații Criminale pentru Apărare (DCIS), Biroul Cibernetic.

„Anunțul de astăzi este rezultatul angajamentului comun și al parteneriatului de lungă durată dintre autoritățile internaționale de aplicare a legii și sectorul privat”, a mai spus DeChellis.

Ce este botnet-ul Sality? Cum au acționat americanii, românii, bulgarii și maghiarii

Din 2003, botnet-ul Sality a instalat software rău intenționat (malware) pe dispozitivele compromise, permițând furtul de criptomonede și atacurile cibernetice asupra victimelor din Statele Unite și din străinătate, se mai precizează în comunicatul Departamentului de Justiție.

Calculatoarele victime infectate cu Sality făceau parte dintr-o rețea de bot-uri peer-to-peer (P2P), care este o rețea de computere (fiecare un „bot”) infectate cu malware-ul Sality și controlate de operatorul Sality. O rețea de bot-uri P2P este o rețea descentralizată de boți care comunică direct între ei pentru a partaja comenzi. Proprietarii computerelor victime nu știau de obicei că dispozitivele lor fuseseră însușite ilegal ca boți de către Sality.

Luni, echipa de Operațiuni Contra-Adversari a CrowdStrike, în colaborare cu Departamentul de Justiție, FBI, DCIS, autoritățile internaționale de aplicare a legii și partenerii din industrie privată, a executat o operațiune de tip sinkhole peer-to-peer și a coordonat perturbarea rețelei de bot-uri Sality.

Ca parte a operațiunii internaționale, Departamentul de Justiție, FBI și DCIS au confiscat domenii legate de Sality în Statele Unite. Partenerii internaționali de aplicare a legii din Bulgaria, Ungaria și România au luat măsuri împotriva altor domenii legate de Sality găzduite în Europa.

În legătură cu aceste eforturi, partenerul din industria privată, Fundația Shadowserver, colaborează cu furnizori de servicii de internet și echipe de răspuns la incidente de securitate informatică (CSIRT) pentru a identifica infecțiile și a ajuta la notificarea și remedierea victimelor.

Anchetatorii și procurorii din mai multe jurisdicții au oferit asistență crucială, inclusiv Direcția Generală de Combatere a Criminalității Organizate din Bulgaria, Biroul Național de Investigații, Departamentul de Criminalitate Cibernetică din Ungaria, Poliția Română / Direcția de Combatere a Criminalității Organizate / Unitatea Centrală de Criminalitate Cibernetică din România, Eurojust și Europol. Biroul pentru Afaceri Internaționale al Departamentului de Justiție a oferit asistență semnificativă.

Procurorul adjunct al Statelor Unite, Lauren Restrepo, din cadrul Diviziei de Securitate Națională, împreună cu Biroul FBI din Los Angeles și DCIS au condus eforturile SUA de neutralizare a botnet-ului Sality.

Gigantul american de securitate cibernetică CrowdStrike precizează în raportul tehnic faptul că botnet-ul Sality, monitorizat sub numele de cod SALTY SPIDER, este un grup infracțional de tip eCrime care operează din regiunea Bașchiria, Federația Rusă.