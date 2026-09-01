Europa Centrală se uită spre China. Grupul de la Vișegrad cere mai mult dialog cu Beijingul

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Miniștrii de externe ai statelor din Grupul de la Vișegrad cer mai mult dialog cu China pentru creșterea stabilității în regiunea Indo-Pacifică și pledează, în același timp, pentru o cooperare mai strânsă cu Japonia.

Miniştrii de externe din patru ţări fost comuniste din Europa Centrală au făcut marţi apel pentru implicarea Chinei în vederea obţinerii unei stabilităţi mai mari în regiunea indo-pacifică după o întâlnire la Bratislava cu ministrul japonez de externe Toshimitsu Motegi, informează EFE.

"Am subliniat necesitatea unui dialog continuu şi a colaborării cu partenerii din regiune, inclusiv cu China, pentru a contribui la stabilitate, predictibilitate şi relaţii economice reciproc avantajoase", a declarat în faţa presei ministrul slovac de externe Juraj Blanar.

Slovacia, Cehia, Polonia şi Ungaria formează aşa-numitul Grup de la Vişegrad (V4), iar Statele Unite şi China concurează pentru o influenţă mai mare în această regiune la nivel comercial, militar şi strategic.

Potrivit miniştrilor V4, trebuie "să se susţină norma ordinii internaţionale", referindu-se la problemele sensibile ale regiunii, precum Marea Chinei de Sud, o rută maritimă cheie revendicată de Beijing, sau insula Taiwan, despre care China consideră că îi aparţine.

Necesitatea de a coopera mai mult cu Japonia şi cu regiunea Indopacificului

Pe de altă parte, cele patru ţări din Europa Centrală au subliniat necesitatea de a coopera mai mult cu Japonia şi cu regiunea Indopacificului, în general, în faţa problemelor economice cauzate de războiul din Ucraina.

"Ambele părţi sunt afectate negativ de războiul din Ucraina, aşa că Europa şi Japonia au nevoie de o cooperare extinsă în domenii tradiţionale şi noi pentru a accelera redresarea economică şi a face faţă provocărilor", a declarat la conferinţa de presă ministrul de externe al Ungariei, Anita Orban.

La rândul său, Toshimitsu Motegi a vorbit despre importanţa de a menţine deschiderea pieţelor şi condiţii comerciale corecte şi de a crea lanţuri de distribuţie între parteneri de încredere.

Peste 900 de companii japoneze sunt prezente pe teritoriul statelor membre ale V4.

Una dintre cele mai recente companii japoneze care s-a stabilit în regiune este Nippon Steel, care a achiziţionat compania de metalurgie U.S. Steel Kosice, una dintre cele mai importante companii din estul Slovaciei, conform Agerpres.

Grupul de la Visegrad revine în forță. Liderii din Europa Centrală vor „o voce puternică” la Bruxelles

Pe lângă poziționarea legată de China, la începutul verii, premierul ungar Peter Magyar şi-a afişat încă o dată ambiţia de a reda "o voce puternică" ţărilor din Europa Centrală reunite în cadrul Grupului de la Visegrad.

"Vom reprezenta împreună Europa Centrală" la Bruxelles şi în alte părţi, a declarat el în cadrul unei conferinţe de presă alături de omologii săi Donald Tusk, Andrej Babis şi Robert Fico, la palatul Grassalkovich, lângă Budapesta.

După pierderea de influenţă a acestui grup, numit şi V4, cauzată de tensiunile dintre Ungaria fostului premier naţionalist Viktor Orban şi Polonia, Peter Magyar a anunţat că s-a convenit reluarea consultărilor regulate înaintea summiturilor UE.

Premierul slovac Robert Fico, a cărui ţară a preluat preşedinţia grupului începând cu 1 iulie, a afirmat la rândul său că nu doreşte "să fie pur şi simplu obiectul deciziilor luate de alţii, în special de Consiliul European şi de celelalte instituţii europene".

"Dorim să fim co-creatorii acestor decizii, dorim să fim foarte activi", a afirmat el.

Premierul polonez Donald Tusk a estimat, la rândul său, că grupul V4 poate deveni "o mare putere" cu condiţia ca membrii săi să regăsească un spirit de loialitate reciprocă şi a afirmat că acesta ar putea oferi "o rază de speranţă" ţărilor care doresc să adere la UE, conform Agerpres.

Ungaria ar dori extinderea V4 către România și Balcanii de Vest

Premierul Magyar a mai declarat că Ungaria va fi parteneră cu Polonia, Slovacia şi Republica Cehă "în toate domeniile...pentru a restabili puterea, gloria şi influenţa V4 în Europa".

Prim-ministrul Ungariei a spus că este "personal pregătit" să lucreze pentru a extinde cooperarea V4 "fie către prietenii noştri scandinavi, sau către Austria, Croaţia, Slovenia, România, precum şi către ţările non-UE din Balcanii de Vest."

"Inima Europei este acum în Europa Centrală şi va trebui să muncim pentru a ajuta această inimă să continue să bată cât mai mult şi cât mai puternic posibil," a afirmat Peter Magyar, conform Agerpres.

Grupul de la Vişegrad, cunoscut şi ca V4, este o alianţă regională formată din Polonia, Ungaria, Republica Cehă și Slovacia, creată în 1991 pentru coordonare politică, economică şi strategică în Europa Centrală. Iniţial, scopul principal al grupului a fost integrarea în NATO şi Uniunea Europeană, iar ulterior V4 a devenit o platformă de negociere şi influenţă regională în interiorul UE.

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