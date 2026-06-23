Grupul de la Visegrad revine în forță. Liderii din Europa Centrală vor „o voce puternică” la Bruxelles

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Liderii din Grupul de la Visegrad (V4) au transmis la Budapesta mesaje privind relansarea cooperării regionale.

Premierul ungar Peter Magyar şi-a afişat încă o dată ambiţia de a reda "o voce puternică" ţărilor din Europa Centrală reunite în cadrul Grupului de la Visegrad, o alianţă informală care reuneşte ţara sa, Polonia, Republica Cehă şi Slovacia, notează AFP.

"Vom reprezenta împreună Europa Centrală" la Bruxelles şi în alte părţi, a declarat el în cadrul unei conferinţe de presă alături de omologii săi Donald Tusk, Andrej Babis şi Robert Fico, la palatul Grassalkovich, lângă Budapesta.

După pierderea de influenţă a acestui grup, numit şi V4, cauzată de tensiunile dintre Ungaria fostului premier naţionalist Viktor Orban şi Polonia, Peter Magyar a anunţat că s-a convenit reluarea consultărilor regulate înaintea summiturilor UE.

Premierul slovac Robert Fico, a cărui ţară va prelua preşedinţia grupului începând cu 1 iulie, a afirmat la rândul său că nu doreşte "să fie pur şi simplu obiectul deciziilor luate de alţii, în special de Consiliul European şi de celelalte instituţii europene".

"Dorim să fim co-creatorii acestor decizii, dorim să fim foarte activi", a afirmat el.

Premierul polonez Donald Tusk a estimat, la rândul său, că grupul V4 poate deveni "o mare putere" cu condiţia ca membrii săi să regăsească un spirit de loialitate reciprocă şi a afirmat că acesta ar putea oferi "o rază de speranţă" ţărilor care doresc să adere la UE, conform Agerpres.

Ungaria ar dori extinderea V4 către România și Balcanii de Vest

Premierul Magyar a mai declarat că Ungaria va fi parteneră cu Polonia, Slovacia şi Republica Cehă "în toate domeniile ... pentru a restabili puterea, gloria şi influenţa V4 în Europa".

Prim-ministrul Ungariei a spus că este "personal pregătit" să lucreze pentru a extinde cooperarea V4 "fie către prietenii noştri scandinavi, sau către Austria, Croaţia, Slovenia, România, precum şi către ţările non-UE din Balcanii de Vest."

"Inima Europei este acum în Europa Centrală şi va trebui să muncim pentru a ajuta această inimă să continue să bată cât mai mult şi cât mai puternic posibil," a afirmat Peter Magyar, conform Agerpres.

Grupul de la Vişegrad, cunoscut şi ca V4, este o alianţă regională formată din Polonia, Ungaria, Republica Cehă și Slovacia, creată în 1991 pentru coordonare politică, economică şi strategică în Europa Centrală. Iniţial, scopul principal al grupului a fost integrarea în NATO şi Uniunea Europeană, iar ulterior V4 a devenit o platformă de negociere şi influenţă regională în interiorul UE.

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