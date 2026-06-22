Ungaria pregătește schimbări constituționale majore. Premierul Peter Magyar anunță înlăturarea președintelui Tamas Sulyok

Premierul Ungariei, Peter Magyar. Sursa foto: Agerpres

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a declarat luni că executivul de la Budapesta va demara procedurile pentru încetarea mandatului președintelui Tamas Sulyok prin modificarea Constituției. Totodată, șeful guvernului a anunțat lansarea unei reforme constituționale ample în toamna acestui an, potrivit agențiilor MTI și Reuters.

Într-un discurs susținut în Parlament, Peter Magyar a afirmat că viitoarele modificări constituționale vor duce direct la încheierea mandatului actualului șef al statului.

„Vom iniţia încheierea mandatului preşedintelui în funcţie, ca parte a 'operaţiunii de epurare'. A doua zi după ce amendamentele constituţionale intră în vigoare, mandatul lui Tamas Sulyok se va încheia, punct”, a afirmat Magyar, într-un discurs în parlament.

Premierul a precizat că executivul va adopta un pachet amplu de măsuri juridice, economice și politice, având ca obiectiv combaterea corupției.

Potrivit planului prezentat de Peter Magyar, noua lege fundamentală va fi validată prin vot popular. După acest proces, Parlamentul Ungariei va desemna un nou președinte al țării.

„Ungaria are nevoie de o constituţie pe care poporul ungar, indiferent de afilierea politică, o poate numi a sa”, a explicat Peter Magyar.

Premierul consideră că țara are nevoie de un cadru constituțional stabil, care să depășească durata mandatelor politice și schimbările de guvern.

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Modificări pentru Curtea Constituțională și limitarea mandatelor parlamentarilor

Printre schimbările anunțate se numără și introducerea unei limite de vârstă de 70 de ani pentru judecătorii Curții Constituționale. Măsura ar avea ca efect și plecarea lui Peter Polt din funcția de președinte al Curții Constituționale.

Guvernul intenționează, de asemenea, să limiteze durata totală a mandatului parlamentarilor la maximum 12 ani.

În discursul său, premierul ungar a susținut că reformele propuse urmăresc eliminarea influenței grupurilor pe care le consideră responsabile pentru problemele actuale ale țării.

Guvernul îi va elibera „pe oameni de mafia politică şi economică care ne-a prădat ţara, ne-a ameninţat cetăţenii şi le-a făcut viaţa insuportabilă”, a subliniat şeful executivului de la Budapesta.

Acesta a adăugat că este nevoie de măsuri „cu maximă hotărâre şi severitate în fiecare domeniu”.

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Premierul ungar invocă exemplul Italiei în lupta împotriva mafiei

Peter Magyar a făcut referire și la experiența Italiei în combaterea criminalității organizate, amintind de evenimentele care au marcat începutul anilor '90.

„Asta a condus la noi legi şi instituţii în 1992”, a continuat Magyar.

Șeful guvernului a susținut că Ungaria trebuie să acționeze înainte ca fenomenul corupției și al influențelor ilegale să se extindă.

„Există însă o diferenţă esenţială faţă de Italia. Noi nu vom permite societăţii ungare să suporte tipul de şocuri pe care Italia le-a suportat şi nici nu vom permite mafiei să sugrume, să sufoce şi să jefuiască Ungaria în deceniile următoare”, a accentuat şeful guvernului ungar.